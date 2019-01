Mantienen secuestrado a José José, asegura su hijo José Joel

El vástago del “Príncipe de la Canción” aseguró que su padre está secuestrado por su hermana, Sarita Sosa Salazar

José Joel aseguró que su padre José José está secuestrado por su hermana, Sarita Sosa Salazar.

El actor explicó en el programa Ventaneando que Sosa no ha permitido que el Príncipe de la Canción vea a su familia, desde hace cuatro meses.

“La situación con mi papá va para casi cuatro meses de tener un aislamiento, un secuestro, no hay otra palabra, el señor está secuestrado por parte de esta niña Sarita, mi hermana y no sabemos nada de él.

“Estamos en espera de poder seguir viendo la manera de resolver y de poder llegar con él”, dijo Joel.

El hijo del intérprete de “El Triste” lamentó que su padre esté incomunicado.

“A la fecha no hubo ni un feliz Navidad ni un Año Nuevo, no ha habido nada. Se perdió completamente la comunicación”, dijo el también productor.

José Joel piensa que su hermana Sarita ha retenido a su progenitor para no quedarse sin dinero.

“Se vaya a quedar sin el dinero, a qué le temes Sarita. Ella quiere quedarse con todo el pastel”, dijo Joel.

Además, el actor aseguró que Sarita tenía la intención de terminar con la vida de su padre.

“Tenía la intención de que mi papá no llegara vivo a Miami; el doctor le dijo ‘no puedes viajar, ni si quiera de México a Cuernavaca’ y esta canija viene y se lo lleva en un avión y si se le moría en el avión, pues ya ganó”, expresó.