Doblega Pumas a Leones Negro

Pumas logró su primera victoria en el torneo de Copa, y lo hizo en calidad de visitante al vencer 2-0 a los Leones Negros, poniendo un alto a la mala racha con la que inició el año.

El triunfo le llegó como un bálsamo al conjunto universitario, que ya estaba sintiendo la presión crecer, pues este equipo no se parecía en nada al que logró el tercer lugar el torneo pasado.

En los primeros minutos, los Leones Negros pusieron a trabajar al portero Miguel Fraga, con un disparo de Carlos Baltazar, quien burló a la zaga buscando anotar primero.

Pumas sufrió para llegar al área del cuadro tapatío, pero antes de irse al descanso, al 43′, Felipe Mora a pase de Víctor Malcorra abrió el marcador, luego de un par de llegadas previas, donde Pablo Barrera no había podido poner el esférico donde pudiera hacerle daño al cuadro local.

Los tapatíos abrieron la cancha y trabajaron más en las triangulaciones para buscar el empate, pero nuevamente fallaron al momento de la definición.

Al 67′, Baltazar intentó de media distancia sorprender a Fraga, que desvió para enfriar las acciones.

Barrera dejó escapar una excelente oportunidad un minuto después, ya que el recibir el pase, no se acomodó y voló el esférico.

Algunos jugadores de Pumas como Andrés Iniestra y Brian Figueroa salieron con algunas molestias musculares.

Al 84′, Roberto Juárez cometió falta sobre Mora y el penal se marcó de manera inmediata.

Malcorra puso el 2-0, que ahora le permitirá al conjunto dirigido por David Patiño trabajar con cierta tranquilidad para alistar el duelo del próximo domingo ante el Atlas.