Dietas Detox: ¿En verdad funcionan?

Enero es el mejor mes para dar pasos positivos hacia un estilo de vida más saludable. Pero sólo porque algo te prometa cambiar tu peso y salud, no quiere decir que en verdad vaya a ser bueno para ti.

Se supone que los ‘detox’ limpian el organismo; desintoxican el cuerpo y le dan un break al sistema digestivo, según WebMD. Se supone que deben hacerte sentir más joven, saludable, energizada y ligera.

Típicamente hay 3 tipos de detox; los que reemplazan comida y alimentos, los que apoyan el proceso natural de desintoxicación del cuerpo, y los que limpian el tracto digestivo a través del colon.

La meta de un detox es eliminar las toxinas del organismo a través de un consumo limitado de alimentos, reemplazar alimentos sólidos por líquidos o tomando mucha agua, lo cual puede tener efectos postivos en la salud.

La realidad es que no hay evidencia que confirme que estas Dietas Detox puedan mejorar tu salud, según Be Well; y dado a que algunas son tan restrictivas, en realidad podrían hacer más daño que bien.

Detox de jugos o smoothies

Estos detox de líquidos que son los más populares reemplazan alimentos sólidos con una selección de jugos y smoothies de frutas y verduras. Típicamente duran entre 3 a 21 días, aunque hay personas que lo hacen por más tiempo.

Hay muchas compañías que venden este tipo de ‘detox,’ aunque también puedes hacerlos en casa.

Tomar productos hechos con frutas y verduras ES definitivamente saludable. Estas bebidas son ricas en vitaminas y nutrientes que pueden convertirse en un excelente aditivo a tu dieta.

El problema es que NO hay comida, y ahí es donde el detox se vuelve no saludable. Por supuesto, tiene su razón de ser, pues el detox tiene como objetivo eliminar la mayor parte de proteína y grasa de una dieta. Y eso quiere decir que no sólo bajarás de peso, sino que morirás de hambre.

Estos tipos de detox también pueden provocar: bajos niveles de azúcar, mala concentración, productividad y fatiga, según Science Based Medicine.

Restricciones alimenticias

Este tipo de dietas son increíblemente populares y se supone que desintoxican al organismo y mejoran la salud en general.

Restringir o eliminar ciertos alimentos en tu dieta definitivamente puede ayudarte a bajar de peso, pero sólo si lo haces de la manera correcta. Por ejemplo, hay personas que deben eliminar el glúten o los lácteos por salud.

Sin embargo, la clave es tener una buena estrategia. En lugar de eliminar todos los alimentos, debes tratar de restringir ciertos tipos a la semana para ver si te sientes bien o no. Eliminar un grupo alimenticio de un jalón, no sólo no te ayudará a saber qué cosas que te hacen bien y qué mal, sino que será una alimentación muy restringida que podría hacerte daño a largo plazo.

¿Por qué no son necesarias?

En teoría, suenan como un milagro. Pero la verdad es que son innecesarias e ineficaces. NO son la mejor forma de mejorar la salud y tu cuerpo ya tiene un órgano que desintoxica tu organismo: ¡el hígado!

¿Pero qué hay de los resultados? ¿Por qué se han vuelto tan populares?

Claro, las personas van a bajar de peso, pero el éxito de una dieta no se basa en el número de la báscula. La mayoría de la gente que hace un détox pierde peso de agua, mas no de grasa. Y, eventualmente esa agua va a regresar.

¿Peligrosas?

Estas dietas no sólo son innecesarias e ineficientes, sino que también pueden ser dañinas. Si te preocupa tu salud, hay muchas cosas que puedes hacer para mejorarla. Pero bajar de peso no debería ser tu única meta.

