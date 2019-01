Arranca Cruz Azul la Copa con derrota

Cruz Azul no levanta en el Clausura 2019 y anoche ligó dos derrotas en el Estadio Azteca, al caer 3-2 ante el León por la Copa MX.

En la que había sido su auténtica fortaleza durante el torneo anterior, La Máquina fue presa de sus errores y le faltó contundencia para rescatar unidades en el torneo copero, en el cual arrancó su defensa de la corona.

Ángel Mena, quien salió del conjunto cementero por falta de minutos, abrió el marcador con un disparo cruzado que se anidó en el ángulo superior derecho del arco celeste, al 6′.

El ecuatoriano no celebró pero La Fiera se adelantó para tomarle el pulso al cotejo.

Cruz Azul parecía recomponer el camino al 19′, con una genialidad de Jonathan Rodríguez, quien se quitó al defensa Miguel Ángel Herrera para meter zurdazo que venció al arquero William Yarbrough.

Pero Milton Caraglio, inoperante al ataque, apareció para marcar un autogol de cabeza, al 28′, en un centro a balón parado donde el portero Guillermo Allison se amarró en el área.

Con esa desventaja se fue La Máquina y por eso Pedro Caixinha echó en el complemento a Édgar Méndez, pero una vez más los celestes acusaron errores de concentración.

Un débil disparo de Rubens Sambueza, al 53′, se coló en la barrera, y Allison no alcanzó a regresar para desviar el esférico.

“El Cabecita” volvió a aparecer al 75′ tras aprovechar un penalti marcado por una mano en el área.

Pero ni los ingresos de Roberto Alvarado y de Martín Zúñiga modificaron el marcador, pese a que todavía al 85′, Méndez metió un cabezazo que pegó en el travesaño.

Cruz Azul ligó tres cotejos sin ganar, dos derrotas entre Liga y Copa, las dos en el Estadio Azteca, y arrancó con el pie izquierdo la defensa de su campeonato.

Con esos ánimos, La Máquina visitará el sábado a Tigres por la Jornada 3 de la Liga MX.