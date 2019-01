Violencia y baja percepción de inseguridad

Van por otro éxito en Festival FAOT 2019

Sigue con sus arguendes cabecilla sindical

Que “le pisa la cola al león” bocón de Fox

Violencia y baja percepción de inseguridad…Y los que ya no sienten lo duro, si no lo tupido, son los de la Policía de Hermosillo, cuyo Comisario General es Luis Alberto Campa Lastra, por como los funestos hechos de violencia nomás no paran y para muestra están los que se acaban de registrar en la colonia Coloso Bajo y Urbi Villa del Rey, con un saldo de un muerto y varios heridos. De ese pelo.

Ya que esos sonados atentados se perpetraron con unas horas de diferencia la noche del pasado martes, después de que a las víctimas les dispararan de vehículos en movimiento, para como siempre huir sin ser detenidos, con lo que se suman a los recientes ataques armados que se han registrado en esta Ciudad del Sol, que le han abonado pa´ que siga siendo catalogada como una de las Capitales más inseguras del País.

Sin embargo y por ser sucesos delictivos que de entrada pudieran tener relación con el crimen organizado, por presumiblemente ser disputas a muerte entre quienes se dedican a las actividades del narcomenudeo, es que al que más directamente termina exhibiendo, es al delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pável Muñoz Moreno, por ser al que compete combatir ese problemón. ¡Vóitelas!

Y es que por encima de que a Campa Lastra le toque lo que tiene que ver con la labor preventiva, en aras de inhibir esa clase de delitos, para que los integrantes del “Narco” no se conduzcan como Juan por su casa por esta “Capirucha”, lo que es al de la PGR le corresponde salirle al quite a esas agresiones que cada vez se están volviendo más comunes y que son de las llamadas de alto impacto. ¡Pácatelas!

Tan es así que esos “ajustes de cuentas” ya no están distinguiendo edad ni sexo y para mayor pelos y señas está el que un grupo de sicarios que llegaran en varios autos rafaguearan una vivienda en Urbi Villas del Rey, dejando herida a una mujer; en tanto que ante en el Coloso Bajo un joven de 25 años no vivió para contarla, al ser baleado, después de que anteriormente también había sufrido un atentado.

Pero con todo y eso no se ha visto que Pável Humberto haya “tomado el toro por los cuernos” al respecto, no obstante y que se sabe de su participación en las famosas Mesas por la Paz, que diariamente realizan muy de mañana, precisamente para entre las cabezas de las diferentes instancias de seguridad analizar el cómo anda el comportamiento de la inseguridad, que sí que ha seguido en “focos rojos”. ¡Ñácas!

Porque por encima de los discursos y promesas, lo que es por parte del gobierno federal no se ha visto mayor presencia, a la hora de contrarrestar a esa clase de delincuencia, que es la más violenta, lo que de alguna manera es de entenderse, por como lo que es la PGR sólo cuenta con más menos unos ochenta agentes federales, de ahí el porque simplemente no se den abasto y sean rebasados. De ese tamaño.

Aunque con todo y eso, pero el dato que sí que debió haberles hecho volver el alma al cuerpo a los operadores de ese ámbito, es el que ayer trascendiera, de que en el último trimestre el índice de percepción sobre inseguridad bajó 12 puntos en esta ciudad, al pasar del 75.1% en septiembre de 2018, a un 63.1% en diciembre pasado, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Así el dato.

Lo que traducido al español eso significa que los hermosillenses se sienten menos inseguros. ¡Órale!

Van por otro éxito en Festival FAOT 2019…Dan cuenta que el que ya está más que preparado para repetir el éxito del año pasado, es el director del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán, con lo que será la trigésima quinta edición o el 35 Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), que de mañana al 27 del presente mes se realizará en el pueblo mágico de Álamos.

En lo que ya es un tradicional evento culturero distintivo de Sonora, que por algo está considerado como el mejor en su tipo a nivel del Noroeste de México, al ser un foro dedicado al canto operístico, además de la música popular en una amplia diversidad de géneros y actividades artísticas y culturales, de ahí el reto que tiene por delante Álvarez Beltrán, pues la meta es el superar lo exitoso que fuera el anterior. ¡Qué tal!

Es por esa razón que en esta ocasión invertirán $15 millones en el FAOT 2019, además de una aportación de casi $5 millones de pesos de diferentes empresas de la región, para montar una cartelera de calidad, que contempla 6 foros, en los que presentarán alrededor de 150 propuestas artísticas, incluidos 83 conciertos y eventos musicales con artistas locales, nacionales e internacionales. ¿Cómo la ven?

Además de instituciones como la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Estudio de Ópera, así como el Ayuntamiento empálmense, la Sección 54 del SNTE, instituciones culturales y educativas, que son las que estarán en las varias subsedes que habrá, de ahí que habrá un elenco muy campechaneada, siendo la cereza en el pastel el famoso cantante Ricardo Montaner.

No en balde es que así ha estado el crecimiento de esa festividad, a partir de la creatividad y ganas que le han echado Mario Welfo y compañía, al grado de que en fin de semana han llegado al punto de impedir el acceso a más carros a esa ciudad, por rebasarse la capacidad de asistencia, a partir de que han fomentado la diversidad como esencia, después de que naciera como noches bohemias y no como ópera.

Casi por nada es que en la presente administración de la “Gober”, Claudia Pavlovich, lo que es al ISC prácticamente los sacaron del limbo, para hoy en día estar poniendo agenda en ese terreno y entre la comunidad artística, después de que antes “ni fu ni fa”, por ahora estarse haciendo festivales para la gente y las mayorías, y no para grupos selectivos de clásicos que se quedaron perdidos en el pasado.

Sigue con arguendes cabecilla sindical…El que está visto que se ha seguido saliendo por la tangente, en aras de hacerse presente, es el cabecilla del Sindicato ex “Único” de Trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, Salvador Díaz, al volver a salir con otro caso de una supuesta nueva agresión que sufriera un “tirabichi” o recolectar de basura, ahora en la colonia “El Ranchito”. ¡Palos!

Pues a raíz de esa segunda víctima por parte de los vándalos, después de que el pasado mes diciembre ventilará un hecho simular ocurrido en Villas del Real, lo que es Díaz Olguín hasta está pidiendo un operativo especial de vigilancia, para que la Policía Municipal acompañe a los empleados del área de Recolección de Basura y así evitar esas asaltadas, como la que esta vez enfrentara Jesús Pacheco.

Aún y cuando también se manejara la versión de que el atracado la pasada noche del viernes, más bien había sido objeto de una rencilla personal, cosa que por supuesto negó “El Chava” Díaz, al argumentar que ya presentaron la denuncia correspondiente, después de que al ser amenazado con una arma lo despojaran de $120 pesos que en esos momentos traía, de ahí el porque de los asegunes que hay.

No obstante y cualquiera que sea la causa, pero de eso se están agarrando para demandar que haya un acompañamiento policial en los recorridos de horario nocturno que llevan a cabo, ante la falta de unidades que hay hoy en día, pasando por alto que de lo carece está localidad, es precisamente de agentes policíacos, como para todavía ponerlos a seguir esos camiones recolectores. ¿Qué no?

Así es la pólvora en infiernitos que está gastando Díaz, por como ha explotado con un efecto mediático esos hechos, dejando de lado otros asuntos o temas que son más trascendentes, como el de los empleados que “están en capilla” o en riesgo de ser despedidos, aún siendo sindicalizados, así como el referente al de las prestaciones que estaban pendientes de pago y de las que extrañamente no se han vuelto a quejar.

“Le pisa la cola al león” el bocón de Fox…Quien sí que “le está pisando la cola al león”, es el bocón ex Mandatario de la Nación, Vicente Fox, por como groseramente le revirará la acusación que les hiciera el actual “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, de que permitieron el huachicoleo o el robo de gasolina a Pemex, desde el sexenio de Carlos Salinas, hasta el de Enrique Peña Nieto. ¡Tómala!

Pues lengua suelta como es Fox Quesada, le contestó a López Obrador: “Prueba tus dichos o cállate chachalaca”, con lo que muy seguramente que sacó el boleto mayor en cuanto a ese señalamiento que les enderezara, porque lo más probable es que los otros ventaneados, entre los que también están Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón, debieron haber dicho “no nos ayudes compadre”. ¡Zaz!

Eso luego de que Andrés Manuel planteara que habría que preguntarle al pópulo, mediante una consulta ciudadana, si quiere que se enjuicie a esos ex Presidentes de esos periodos, por las crisis de toda clase en que dejaron a México, como por ejemplo la de los huachicolero$, de los que asegurara que fueron cómplices, por como robaban combustible desde el mismo interior de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es por eso de la respingada que pegara el insolente e irreverente del ex “Presichente”, al salir con esa barrabasada, después de las eras de pillaje con las que se les identifica, en lo que es una reacción que se da por descontado que AMLO no se quedará con ella, por como no respetara las formas ni mucho menos la investidura presidencial, ante lo que se intuye que se podrían intensificar las indagaciones contra ellos.

