Detención de Alcalde “quema” a Morena

Exhiben la incompetencia de la Municipal

Que “no se hará Pato” el dirigente del PRI

Se hace harakiri precandidato a gobernador

Detención de Alcalde “quema” a Morena…Con lo que se está confirmando que a los que lo único que les importaba era ganar a como diera lugar y con los candidatos que fuera, es a los de Morena y para prueba está el escándalo que acaba de aflorar por la detención en Estados Unidos del alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, al tratar de ingresar al “otro lado” con documentos falsos. De ese pelo.

Aunque eso no es lo más grave con relación al arresto de Aboyte Limón, el cual tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, si no el que con eso saliera a relucir que era todo un “pájaro de cuenta” camuflajeado de Presidente Municipal, al trascender que tenía otros dos expedientes abiertos con la justicia estadounidense, de ahí el porque “le echaran el guante” al intentar cruzar por la Aduana de Nogalense.

Y es que con todo y que el Munícipe electo de esa localidad ubicada en territorio de la tribu Yaqui se manejaba con “cara de que no quebraba un plato”, los cierto es que tenía cuentas pendientes con la justicia de gringolandia, como lo denota el que además le brincara una investigación por narcotráfico en la Corte Federal de Indiana, sumada a una por fraude en un proceso migratorio. ¡Pácatelas!

O séase que no es nada nuevo el que a Rogelio lo hubieran detenido con una visa o pasaporte que no correspondía a su persona, si no a un tal Jaime Fernando Bautista, de ahí el porque fuera detenido por los agentes aduanales y remitido a un centro de retención de Aduanas y Protección Fronteriza localizado en Phoenix, en lo que definen su situación jurídica, con lo que estará quedando fuera de la alcaldía. ¡Ups!

Así está esa “quemada” mundial para los operadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que en Sonora encabeza Jacobo Mendoza Ruiz, por se quienes postularan a Aboyte para ese encargo, a través de la “famosa” alianza “Juntos Haremos Historia”, conformada por ellos y los del Partido del Trabajo y de Encuentro Social, con lo que en el pecado están llevado la penitencia. ¡Ñácas!

Casi por nada es que Jacobo saliera con el cuento de que apenas el lunes se enteraron de esa sonada arrestada, lo cual a nadie le cuadra, si se toma en cuenta de que desde finales del año pasado esa municipalidad estaba sin “Presimun”, cosa que no era normal, al grado de que se habla que desde los primeros días de enero los diputados morenistas ya comentaban de ese caso. ¿Cómo la ven?

Por suponerse que el ahora retenido no por nada iba a dejar así como así tirada la chamba, ante lo que se deduce que sí que estaba huyendo de algo mucho más “grueso”, como para pretender refugiarse en un territorio donde enfrentaba un par de procesos, de ahí que incurriera en una nueva ilegalidad con la intención de burlar a los “migras”, pero cayendo en el intento y que es por lo que ahora está recluido.

Con lo que a la postre se está evidenciando que los morenos están empezando a pagar las consecuencias de lanzar como candidato a cualquiera, como fuera Aboyte Limón, quien hasta “carta de no antecedentes penales” les presentara, no obstante y que era algo de esperarse, si se parte de que en su momento hasta repartieron las candidaturas con tómbolas y rifas, por lo quién sabe cuántos más no habrá así. ¿Será?

Exhiben incompetencia de la Municipal…Y los que por enésima ocasión volvieron a ser exhibidos, al no llegar a cumplir con una petición de auxilio, son los de la Policía de Hermosillo, de la que es Comisario General, Luis Alberto Campa Lastra, y para prueba están las horas de angustia que viviera una familia de la colonia Misión del Sol, al ser allanada por una presunta banda de cholos. ¡Zaz!

Ya que con todo que “se cansaron” de hacer llamadas para ser socorridos por los policías municipales, por como el citado grupo de vándalos pretendía ingresar a su vivienda la madrugada del pasado domingo, de ahí que tuvieran que esconderse en una de las recámaras, lo único cierto es que la respuesta fue nula, al nomás no haber hecho acto de presencia, por lo que así quedaron en una condición de indefensión.

Toda vez que ya después las cabezas de esa cuestionada corporación salieron con la barrabasada, por no decir más feo, de que sí atendieron el reporte de emergencia, al enviar a la patrulla 917, pero que a unas cuadras de llegar al lugar de los hechos sufrió una falla mecánica, de ahí que después canalizarán la unidad 1016, que salió con que al arribar no pudo ingresar al lugar por contar con acceso controlado.

En lo que es una versión que consideran que por algo nadie les creyera, por suponerse que los elementos policíacos están capacitado para lograr que les permitan hacer su trabajo, como es haciendo que los dejaran entrar a una zona residencial como esa, derivado de que habían sido llamados por atender una contingencia de peligro, de ahí lo sospechoso de que se regresarán sin cumplir con su deber. ¿Qué no?

Ante lo que no es de a gratis esa enésima ventaneada que les están dando y no es para menos, por como los inquilinos de esa casa pasaran el susto de su vida, luego de que dichos hombres quisieran metérseles mientras dormían, ya que después de llegar al patio y la cochera, así como al jardín, incluso hasta por los ductos pretendieron colárseles, mientras que la Policía hermosillense ¡bien gracias!

Que “no se hará Pato” el dirigente del PRI…Quien dejó más que reiterado lo que prometiera en su toma de protesta del pasado sábado, como nuevo dirigente del PRI estatal, es Ernesto De Lucas Hopkins, al mandar el mensaje de que para nada le hará honor a su apodo, ya que no llegara para hacerse “Pato” al frente de esa dirigencia partidista, sino todo lo contrario, a la que arriba por segunda ocasión.

En contraparte el popular “Pato” De Lucas advirtió que ya es el momento de ser un rebelde con causa, por lo que en esos términos está la confianza que se trae, como lo externara ayer en su comparecencia ante Columnistas Políticos, al resaltar que no será la primera ocasión que habrán de levantarse de la lona, como ya lo hicieran en el 2009, cuando perdieran ante el taliPAN. De ese vuelo

Aún y cuando habrá que ver hasta donde le llega la rebeldía al también ex candidato a la alcaldía de Hermosillo, sobre todo por como adelantara que durante su liderazgo político, de cara a las próximas elecciones del 202, dizque no habrá intocables, ya que señalarán lo que deba señalarse, así se trate de los mismos funcionarios de casa, porque de lo que se trata es de estar del lado de la gente. ¡Órale!

Más menos así está el plan que se trae el siempre audaz y arrojada de Ernesto, bajo la visión de que ya no tienen nada que perder y todo que ganar, después de que en los comicios del 1 de julio perdieran 20 de las 21 diputaciones locales y las siete federales, con todo y que ahora estará en juego lo que es la joya de la corona, como es la gubernatura, de ahí que el gran reto sería el retenerla. Ni más ni menos.

Lo que explica porque en su acto de toma de posesión destacara que es tiempo de ser más revolucionaros y menos institucionales, para así cambiar la prudencia y dejar de lado la temeridad, y tener pasión para cambiarla por el arrebato, y a la vez pasar de la costumbre a la innovación, e igual ser valientes pero no bravucones, además de unidos, pero no sumisos, y reforzar la lealtad por encima del entreguismo.

“Se hace harakiri” preca a gobernador…El que sí que está más que claro que ya no halla que inventar para desertar o abandonar el barco tricolor, es el hoy precandidato a la gubernatura por una minoría de priístas, cual es el caso de Ricardo Bours Castelo, luego de que ayer rompiera el silencio y amenazara con que si no hay piso parejo en la contienda interna se iría como candidato independiente.

No en balde es que estilan que no es más que un pretexto o una salida fácil del siempre controvertido de Ricardo, por de entrada estar viendo que no le alcanza para resultar ganador en un proceso de selección al interior del ex invencible, por ya haber quedado demostrado que no tienen los adeptos necesarios y para seña está la reciente derrota de su hermano Rodrigo, quien compitió por esa vía a la alcaldía de Obregón.

Es por lo que suponen que al integrante de la familia de los Bours Castelo le está dando por abrirse de capa y desde ya estarle poniendo peros a la dirigencia estatal del priísmo que acaba de elegirse, eso en lo que toca a la Secretaría General que recayera en la persona de la tan llevada y traída de la Kitty Gutiérrez Mazón, por aquello de la cuadra a la que pertenece y de que no le están dando juego a todo el Estado.

Eso a pesar de lo ya anticipado por el jerarca del ex partidazo sonorense, Ernesto De Lucas, de que ciertamente que en esta ocasión habrá ocho secretario generales, para lo cual dividirán a la Entidad en igual número de regiones, con la finalidad de responder a las demandas ciudadanas y de la militancia, en aras de hacer un traje a la medida para esas latitudes y así estar más cerca de las clases populares.

Sin embargo y a pesar de esa apertura y postura de abrir esa competencia para todos por igual, lo que es “El Ricky Ricón” Bours prácticamente ya está pintando su raya, al estar haciendo un auténtico papelito de víctima, porque hasta de perdedores calificó a los que ahora representan al Revolucionario Institucional, con todo la promesa que hay de que le quitarán hasta la institucionalidad. Así el choque de trenes.

