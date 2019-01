Niega Paris Jackson rehabilitación

Señala que como siempre, los medios han exagerado todo “pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca”, escribió

Paris Jackson negó las declaraciones de medios estadounidenses sobre su ingreso a un centro de rehabilitación para tratar sus problemas mentales, reportó El País.

La hija del fallecido cantante Michael Jackson utilizó su cuenta de instagram para aclarar los rumores sobre su salud mental.

“Como siempre, los medios han exagerado todo. Sí, me he tomado una pausa en el trabajo, en las redes sociales y en el uso del móvil porque puede ser demasiado a veces y todos merecemos un descanso, pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca”, escribió Jackson.

Durante las primeras horas de este miércoles diversos medios aseguraron que la actriz buscó ayuda profesional para abordar sus nuevos proyectos de manera sana.

“Después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo, Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional.

“Ella se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar y espera salir revitalizada y lista para abordar los nuevos y emocionantes proyectos que la esperan”, explicó una fuente cercana a la primogénita del Rey del Pop.

En los últimos años, la actriz ha compartido abiertamente su batalla conta la depresión y la ansiedad. En 2013, con 15 años, Paris fue hospitalizada después de haber intentado suicidarse al ingerir pastillas y cortarse el brazo con un cuchillo de cocina.

Tiempo después se supo que la también modelo había sufrido de bullying en su etapa escolar. Además, ella misma confesó que en 2017 había tratado de atentar contra su vida.

“Fueron varias veces, solo una salió a la luz <>. Me odiaba a mí misma, tenía muy baja autoestima, pensaba que no podía hacer nada bien y que no merecía vivir”, dijo Paris en ese momento a la revista Rolling Stone.

“Yo estaba loca. Estaba pasando por muchas cosas siendo adolescente, mucha angustia. Y también tenía que lidiar con mi depresión y mi ansiedad sin ningún tipo de ayuda”, añadió.

La actriz también reveló que había sido víctima de agresión sexual en su adolescencia por parte de un desconocido de mayor edad.

En diciembre del año pasado, Jackson, quien es conocida por ser muy activa en redes sociales, en las que acumula cerca de tres y medio millones de seguidores en instagram, plataforma donde ella misma habló de su sexualidad, llamó la atención de sus fans por la poca actividad en sus cuentas.