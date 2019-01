Napoli pone en la mesa 650 mdp por el ‘Chucky’

El Napoli quiere sí o sí a Hirving Lozano. En las últimas horas, el cuadro italiano ofreció 650 millones de pesos (30 millones de euros) por los servicios del habilidoso extremo del PSV.

Según el portal Ilmattino, las altas esferas del cuadro napolitano desean incorporar al ‘Chucky’ cuanto antes, razón por la cual hicieron tan suculenta oferta.

No obstante, los Granjeros esperan recibir por su máximo activo al menos 870 mdp (40 mde). Aunque eso no sería problema para el equipo que marcha segundo en la Serie A, pues pondrían en la mesa la cantidad restante en aras de atraer al ex Pachuca.

De acuerdo con la citada fuente, tanto Barcelona como Chelsea buscarían fichar al azteca de cara al próximo torneo, por ende, los italianos quieren concretar la negociación en este periodo invernal de transferencias.

Fuente: SDP noticias