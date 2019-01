Trágico incendio enluta a familia hermosillense al morir dos niños

De nuevo una tragedia enlutó a una familia hermosillense, en este caso de la colonia Real de Minas, en donde murieron, una niña de ocho años y su hermano, de cinco, cuando se encontraban dormidos en su casa y se registró un trágico incendio.

Ni siquiera podemos imaginar, como lo hemos escrito en anteriores ocasiones, el infierno que debe de estar pasando la familia de estos pequeños, quienes sufrieron quemaduras e intoxicación por inhalación de humo.

Al parecer la causa del incendio fue un sobrecalentamiento del cableado eléctrico que ocasionó un corto circuito y la chispa cayó sobre un sillón para de inmediato extenderse en lugar atrapando a los menores.

El impactante hecho, de inmediato despertó reacciones en redes sociales, y como somos muy dados a juzgar, los usuarios cuestionaron el por qué estaban los menores solos en la casa, y ello obedeció a que la madre salió a calentar la cena con unas vecinas, a tres casas de su hogar, porque se habían quedado sin gas.

Imagínese la tragedia de la mujer, que estaba en shock y todavía era atacada en redes, lo que en momentos como este, seguramente la tiene muy sin cuidado, pero que nos llama a reflexionar sobre la importancia de no acusar sin fundamentos.

Actualmente, en el país se vive un clima de intolerancia, de enfrentamiento y también de linchamiento contra aquellos que piensan diferente a las hasta ahora mayorías, por lo que urge que alguien haga un llamado a la mesura y sobre todo a la reconciliación social, pero no al encubrimiento ni a la protección de delincuentes.

A diario en las ruedas de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, escuchamos hablar de corrupción, de responsables de tal o cual hecho, pero no vemos que se actúe contra ninguno, y hay que recordar que el que acusa debe de probar, no solo hablar a la ligera, pero además, también debe de castigar, porque si alguien incurrió en un delito, no procesarlo equivale a ser cómplice.

“Habemus” Guardia Nacional…tendrá mando mixto

Pues a pesar de los llamados de organismos derechohumanistas internacionales y de agrupaciones sociales nacionales, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la conformación de la Guardia Nacional, que es el nuevo cuerpo policial que propuso López Obrador, para combatir la violencia en el país, algo así como lo que intentaron hacer con la Gendarmería, pero con amplias facultades.

El dictamen avalado por el PRI establece un mando “mixto” o “combinado”, para lo que se plantea que “La ley determinará la estructura orgánica de la Guardia Nacional, adscrita a la secretaría del ramo de seguridad –a cargo del sonorense Alfonso Durazo- y tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina”.

Y por si tienen dudas de sus facultades, el citado dictamen precisa que “la Secretaría de Seguridad formulará el programa nacional en la materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias y acciones”…

Todavía falta que sea ratificada en el Senado, pero iremos viendo que dice aquí el Secretario de Seguridad Pública, David Anaya.

Nombran nuevos delegados y también a vocal del INE en Sonora

A querer y no llamó la atención la designación de la aguerrida maestra Petra Santos como delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sobre todo, porque durante gran parte de su carrera política se ha caracterizado por su activismo recalcitrante e incluso, por encabezar movimiento que crearon invasiones en su tierra natal, San Luis Río Colorado.

También tenemos entendido que Benjamín Hurtado Aguirre, fue designado como delegado de Relaciones Exteriores en Sonora, de donde es originario, y su padre estuvo muy relacionado con el PRI, pero tiempos traen tiempos.

También, la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Olga Alicia Castro Ramírez, fue trasladada con el mismo cargo a Tamaulipas, mientras que Martín Martínez Cortazar del Estado de México, llega en su sustitución… Lo que llama la atención es que habían dicho que no habría delegados… En fin…

