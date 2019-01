Contará PRI Sonora con ocho nuevas secretarías generales adjuntas: Ernesto De Lucas

Como partido político nos dedicaremos primero a la organización interna, renovando el Conejo y el Comité Directivo Estatal, después nombraremos a los nuevos directivos municipales en donde haga falta, informó el nuevo presidente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins. Luego, a trabajar en lo externo visitando a los habitantes de todo el estado para llevar al triunfo electoral a nuestros candidatos en las próximas elecciones del 2021, agregó.

El dirigente partidista señaló que el compromiso de los partidos políticos es ganar elecciones, y nosotros vamos por la gubernatura y demás puestos de elección popular. Actualmente el PRI solo gobierna 36 de los 72 municipios y, el más grande de estos es Álamos. En las pasadas elecciones no ganamos ninguna diputación local de las 22, tampoco diputaciones federales de siete que estuvieron en juego. Ahora, vamos por todo, expresó De Lucas Hopkins.

Entrevistado por columnistas políticos, el también conocido como “El Pato” De Lucas, dijo que dentro de los cambios que habrá en los próximos meses en el PRI, es la constitución de ocho secretarías generales adjuntas en las diferentes regiones del estado, con el fin de estar más cerca de la ciudadanía y ganar el voto público… Esta sí que es una novedad.

También habló de los posibles candidatos a los puestos de elección y señaló: Todo militante del PRI que tenga interés en ser candidato, primero debe de ponerse a trabajar desde ahora y no en los días previos a la elección.

Buena propuesta de “El Pato”, porque hay muchos políticos que quieren ser candidatos por su “linda estampa”. Sobre aviso no hay engaño. De Lucas sabe lo que hace, porque es un hombre que conoce de política, porque ha sido dirigente y candidatos. Además, ha ganado y perdido elecciones. Ahora, hay que esperar los resultados. Enhorabuena amigo.

No habrá recursos para proyectos estratégicos en Presupuesto Federal para Sonora en este 2019

Los proyectos estratégicos presentados al Gobierno de la República por parte de la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, tendrán que esperar recursos del próximo año, indicó la diputada federal, Lorenia Valles Sampedro.

Se refirió al paquete presentado por la mandataria estatal a las autoridades y legisladores federales a finales de 2018 y que contiene 57 proyectos para la entidad por el monto de 22 mil millones de pesos, pero que no obtuvieron recursos en el Presupuesto Federal para 2019.

Explicó que en este primer año de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto se trabajó con un nuevo criterio por parte de la Secretaría de Hacienda, quien priorizó el gasto social disminuyendo recursos en otros temas.

“Se consideró el gasto social, lo que significa que hay menos recursos para atender otros temas, pero que no quiere decir que no se vayan a atender, simple y sencillamente, que en este primer ejercicio del nuevo Gobierno no será posible”, expresó.

Agradezco a mis amigos y lectores por las felicitaciones por mis 44 años en el periodismo diario

Quiero agradecer a todos mis amigos, a compañeros periodistas, políticos, empresarios y lectores en general, las felicitaciones enviadas para este servidor por motivo de mis 44 años en el periodismo diario…Fueron muchas palabras de aliento muy motivantes de lectores que me han seguido toda mi vida como reportero, directivo de medios y como columnista.

No creo merecer tanto, pero les agradezco de todo corazón, ya que esto me ha permitido estar muy cerca de mis lectores…Hay frases muy motivantes, más de aquellas personas que me han seguido a través de los años, unas que ni nos conocemos, que me recordaron cosas muy bonitas de mis primeros años como reportero por allá en el año de 1975…Gracias, muchas gracias.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

