Logra Katelyn Ohashi calificación perfecta

Con una muestra de la pasión que tiene por su deporte, la gimnasta Katelyn Ohashi, de UCLA, se ganó a la audiencia mundial.

Con “Proud Mary” de Tina Turner en el fondo, Ohashi realizó un performance de un 1’30” en piso que impresionó a los espectadores en Anaheim Arena el sábado anterior, pero aún más, a quienes la vieron a través de una grabación que circula en redes sociales.

Con tan sólo dos días de difusión, el video ya alcanza los 13 millones de vistas.

“Su rutina, llena de saltos impresionantes, movimientos dancísticos y total confianza, la llevó a conquistar el 10 perfecto, aquel que alguna vez consiguió Nadia Comaneci”, relató el Washington Post.

En marzo del 2018, la deportista colegial de 21 años ya se había hecho viral con su rutina de “The Way You Make Me Feel” de Michael Jackson. Ese video llegó a 4 millones de reproducciones.

La gimnasta tenía el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, hasta en alguna ocasión venció a la multimedallista Simone Biles, pero ese sueño le quitó la sonrisa y finalmente optó por dejarlo para competir a nivel colegial.

“Había un tiempo en el que estaba en la cima del mundo, una promesa olímpica. Era imbatible, hasta que ya no lo fui”, dijo la originaria de Seattle a Players’ Tribune.

“No soy yo parada en un podio con medallas. Soy yo con la posibilidad de irme con una sonrisa en mi rostro y verdaderamente siendo feliz conmigo misma”.