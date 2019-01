Investigan cinco casos de lavado por huachicol

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que llevaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) cinco casos relacionados con el robo de hidrocarburos, que incluyen a un ex funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), un ex diputado local y un ex Alcalde.

“Esto ha permitido llevar hasta este momento a cinco casos específicos que ya han sido llevados ante la Procuraduría (sic) General de la República con la idea de que se judicialicen de forma pronta”, informó en conferencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex Presidente Municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol2.

Un primer caso llevado ante la FGR, detalló Nieto, es por operaciones por 80 millones de pesos, otro por 150 millones, un tercero por 386 millones, un cuarto por 27 millones y el quinto por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares.

De acuerdo con Nieto, en 32 estados se detectaron más de 14 mil operaciones con diferenciales por “huachicol”, y 10 mil millones de pesos han sido blanqueados al sistema financiero mexicano.

En el seguimiento se detectaron transacciones internacionales hasta por 2 millones de dólares, compra de vehículos de lujo en efectivo, compra de inmuebles a nombre de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.

Se han realizado bloqueos de cuenta a 15 personas y a 24 relacionadas.

Alejandro Gertz Manero, encargado de la Fiscalía, informó que tienen abiertas mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible, además de que se han asegurado 4.5 millones de barriles.

El caso de los tres funcionarios de Pemex señalados por el robo, la FGR está en espera de la decisión del juez para proceder en su contra.