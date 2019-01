Confirma Kim Kardashian que tendrá un cuarto hijo con Kanye West

A inicio de año se rumoró que crecería la familia de Kim Kardashian, lo que hoy es un hecho.

La socialité confirmó que ella y su esposo Kanye West volverán a convertirse en padres, esta vez el bebé llegará a través de una madre sustituta.

“Tenemos una fecha de vencimiento. Llegará pronto”, dijo Kim durante Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Aseguró que sus hermanas Kourtney y Khloé quedaron muy sorprendidas al enterarse que será una varón.

También contó cómo fue que inició el “rumor” que terminó siendo verdad: “Bueno, ahí afuera…me emborraché en nuestra fiesta de Noche Buena y se lo conté a algunas personas. No puedo recordar a quién le dije porque nunca me emborracho”, explicó.

Cabe recordar que el bebé será el hermanito menor de North, Saint y Chicago.

Fuente: SDP noticias