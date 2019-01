Rara enfermedad no le permite escuchar la voz de los hombres

Desde China se reporta el caso de una mujer que tiene una enfermedad auditiva; nada extraño si no tomamos en cuenta con que únicamente no puede escuchar la voz de los hombres.

De acuerdo con Daily Mail, la afectada, conocida sólo como “Sra. Chen”, una noche comenzó a sentir nauseas y escuchar zumbidos; no obstante, pensó que después de dormir los síntomas desaparecerían; cuál sería su sorpresa cuando, al despertar, no podía escuchar la voz de su novio.

Ante tal evento se dirigió a un hospital de Hong Kong, donde se le procedieron a hacer varios estudios; la doctora Lin Xiaoqing, otorrinolaringóloga que la atendió señalo que padecía una rara enfermedad que sólo le permitía escuchar sonidos en frecuencias altas, como lo son la gran mayoría de los tonos vocales de la mujeres; de ahí que no pudiera detectar la voz de su novio y de ningún otro hombre, pues estos hablan en frecuencias bajas.

La doctora no sabe en realidad qué pudo causar esta condición, aunque cree que puede ser derivado de la presión y el estrés. No se reportó cuál sería el tratamiento para la paciente, no obstante se considera que su condición es grave y peligrosa, tanto para ella como para los demás; más allá de no poder escuchar a su pareja, es de considerar que cualquier sonido bajo es indetectable por ella, cosa que puede afectar su vida cotidiana en general.

Fuente: SDP noticias