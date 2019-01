May advierte de que el ‘Brexit’ podría paralizarse si su plan es rechazado en el Parlamento

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este lunes que, a su juicio, si los diputados del Parlamento votan en contra de su plan de retirada de la Unión Europea, el resultado más probable sería una parálisis en el Parlamento que conduciría a que “no hubiera Brexit”.

May ha sugerido esta posibilidad en uno de sus últimos intentos para conseguir el apoyo de los parlamentarios para su plan de Brexit antes de la decisiva votación que tendrá lugar este martes en la Cámara de los Comunes.

“El único acuerdo que está sobre la mesa es el que los diputados votarán mañana por la tarde. Se puede evitar [un Brexit]sin acuerdo votando por el pacto”, ha recalcado May.

Hasta el momento, todo indica que el pacto no será apoyado por al menos medio centenar de diputados conservadores, la oposición laborista, nacionalistas esoceses del SNP, el Partido Liberal Demócrata y el socio de Gobierno de May, el unionista DUP; por lo que la líder conservadora, que necesita 318 votos, podría perder la votación por un centenar.

“Hay algunos en Westminster que desearían retrasar e incluso frenar el Brexit y que utilizarían cualquier recurso disponible para hacerlo”, ha señalado May en un discurso dirigido a trabajadores de fábricas en Stoke-on-Trent, ciudad partidaria de la salida situada en el centro de Inglaterra.

Para evitar el fracaso, May ha apelado a la responsabilidad de los diputados: “pido a los diputados que sopesen las consecuencias que sus actos pueden tener sobre la fe de los británicos en la democracia” y ha recordado que el Parlamento tiene la obligación de “cumplir con el resultado del referéndum de 2016”, que dio la victoria al Brexit.

Cruce de cartas con Bruselas

Esta jornada previa a la votación también se ha producido un cruce de misivas entre el número 10 de Downing Street y la Unión Europea. En una carta firmada por los presidentes de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y del Consejo Europeo, Donald Tusk, Bruselas ha señalado que “no desea” que la salvaguarda del Brexit relativa a la frontera irlandesa “entre en vigor”.

En Reino Unido, muchos diputados también rechazan la salvaguarda, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, porque temen que deje atado al país a las estructuras de la UE en contra de su voluntad, en caso de que Londres y Bruselas tarden más de lo esperado en sellar un acuerdo comercial durante el periodo de transición, previsto desde el 29 de marzo de 2019 hasta finales de 2020.

En la carta, Juncker y Tusk admiten que comparten con la primera ministra su intención de que la futura relación comercial entre ambas partes sea alcanzada “lo más pronto posible”.

Por su parte, May ha enviado otra carta en la que asegura que los miedos de algunos británicos y políticos de la Unión Europea sobre esta salvaguarda es injustificada.

En su carta a Tusk y Juncker, también ha destacado que cree “firmemente que el temor a las intenciones de la UE es infundado también”.

Plan B en tres días

Si May pierde la votación este martes, tendrá que presentar un plan B en un plazo de tres días hábiles -máximo el 21 de enero-, momento en que los diputados descontentos con su plan podrían maniobrar para forzar una alternativa. Podría haber además más divisiones en el seno del Gobierno de May, como la del conservador Gareth Johson, que ha dimitido este lunes en contra del Brexit de May.

También se espera que, en algún punto del proceso, el Partido Laborista presente otra moción de censura, esta vez contra el Gobierno, que podría instigar unas elecciones generales.

Sobre la posibilidad de que se prorroguen los plazos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, ha considerado este lunes que es “muy posible”, al menos hasta las próximas elecciones europeas del próximo mes de mayo.

“El verdadero ‘deadline’ son las elecciones al Parlamento Europeo, que se han planteado sin el Reino Unido”, convencido de que es poco probable que el Parlamento británico apruebe este martes el acuerdo negociado entre Londres y Bruselas sobre el Brexit.

