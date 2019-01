Hieren a niña en enfrentamiento armado en Guerrero

Además miembros de una organización de narcotraficantes secuestraron a siete personas

Integrantes de un cártel del narcotráfico que opera en la Costa Grande ingresaron la mañana de este lunes a la localidad de Coahuayutla, Guerrero, para realizar desmanes, lo cual terminó en un enfrentamiento a balazos que ha dejado como saldo una niña herida, informó el alcalde Rafael Martínez Ramírez.

En entrevista telefónica, el Edil afirmó que el grupo de entre 40 y 50 individuos armados –que pertenecen a la organización delictiva “Los Cuernudos”– entraron a la cabecera de este municipio con la intención de llevar a cabo más secuestros, pero la gente ya no aguantó más y los están enfrentando a tiros.

“Sigue el enfrentamiento y me informan que hay una niña herida que al parecer ya falleció”, dijo el Alcalde.

Este domingo, miembros de esta organización de narcotraficantes secuestraron a siete personas y las liberaron hoy luego de que los familiares de las víctimas pagaron un rescate en dinero en efectivo y hasta vehículos.

“De lo que está pasando en este momento en mi municipio hago responsable al Gobernador Héctor Astudillo Flores porque desde hace meses le he estado diciendo de la situación crítica de inseguridad que se vive y él no hace nada2, denunció Martínez Ramírez.

El alcalde sólo ha podido despachar en el Ayuntamiento cuatro veces debido a que esta organización delictiva lo ha amenazado de muerte y le exige dos millones de pesos como pago de “cuota”.