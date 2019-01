Ganaderos del Sásabe avalan a Daniel Baranzini

Consideran que es la mejor opción para dirigir la organización

Con la votación de sus agremiados, la Asamblea de la Asociación Ganadera Local de Sásabe, eligió a Daniel Baranzini Hurtado como la mejor opción para buscar la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

Mientras el candidato acompañaba a amigos y productores en la asamblea local de Magdalena de Kino, los ganaderos de la región Noroeste congregados en El Sásabe, elegían su propuesta como la mejor.

Decenas de productores escucharon en Magdalena de Kino su propuesta, le solicitaron algunas peticiones y él fue muy claro en algo: todos los ganaderos tienen derecho de elegir a su nuevo presidente y todos deben tener el mismo derecho de acceder a los apoyos que provienen del Gobierno Federal y estatal.

Ofreció a los productores y liderazgos presentes, Ser un gestor incansable en la promoción de programas de apoyo y mejoramiento de la ganadería sonorense.

Los productores en la entidad están saliendo a manifestarse, y quieren un sector unido, y ese movimiento es el que urge tomar en cuenta, dijo Baranzini Hurtado.

Sabedor de que se le está implementando una campaña que trata de desinformar sobre su trabajo, el candidato afirmó que no existe ninguna evidencia de lo que le están acusando, y sus adversarios lo tratan de atacar pues saben que les va ganando muy claramente.

Baranzini dijo que contrario a la crítica que está recibiendo de un pequeño grupo, él le desea lo mejor a quienes lo están atacando por ir como puntero en el proceso de elección de la UGRS.

“Es entendible que tienen miedo, pues en las asambleas donde se permite la votación de sus agremiados, ganamos nosotros; donde no, ellos hacen presión para que no se permita la votación y clausuran de manera autoritaria las asambleas ” , criticó Baranzini.

Los ganaderos sonorenses nos están dando la razón y representamos la opción para que sus condiciones mejoren, afirmó.

Es tiempo de la Transportación en la ganadería, de eso no cabe duda, reiteró.

Este domingo se llevaron a cabo asambleas en Magdalena de Kino, Sásabe, Ures y Huasaca.

Baranzini Hurtado ganó la elección en la única AGL Donde se tomó en cuenta la opinión de los agremiados.