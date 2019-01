Detienen en Arizona a Rogelio Aboyte Limón, alcalde Bácum, Sonora

Autoridades de Estados Unidos detuvieron al presidente municipal de Bácum, Sonora, Rogelio Aboyte Limón, al intentar cruza la frontera con pasaporte falso a nombre de Jaime Fernando Bautista. La detención se llevó a cabo el pasado 27 de diciembre en Nogales, Arizona y actualmente se encuentra en una prisión de Phoenix.

La US Customs anda Border Protection (CBP), informó que Aboyte Limón fue detenido por el delito de fraude en su proceso migratorio. Por su parte el Departamento de Justicia de la Unión Americana informó que el año 2012 Aboyte Limón fue encontrado culpable del delito de narcotráfico y sentenciado a 82 meses de prisión.

Por otra parte, el dirigente estatal del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), Jacobo Mendoza, dijo no saber nada de la situación del presidente municipal de Bácum y que apenas este lunes se había enterado por los comentarios en redes sociales y otros medios de comunicación. Difícil de creer, cuando el secretario de Seguridad Pública nacional es Alfonso Durazo, quién fue quién “palomeó” a todos los candidatos de Morena en Sonora.

No sé si el Ayuntamiento de Bácum, a través de su Secretario, había informado a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, o al Congreso del Estado, de que no tenían alcalde, porque este había sido detenido por autoridades de Migración de Estados Unidos. Tenía más 20 días ausente la primera autoridad del municipio y nadie sabías nada, menos que se encontraba preso al “otro lado” de la frontera.

Jacobo Mendoza dijo que esperarán la información oficial de las autoridades estadounidenses para saber qué medidas tomar, pero sí dejó claro que en caso de ser cierto todo lo que se dice, Morena no defenderá a Aboyte Limón, porque ellos no van en contra de la justicia. No queda de otras más que esperar la información del gobierno de Estados Unidos y de México.

Contribuye SSP al fortalecimiento de Policías Municipales: David Anaya

Para mejorar la situación actual de las corporaciones de seguridad de todos los Ayuntamientos de Sonora, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) inició el Programa de Fortalecimiento a Policías Municipales, encaminado a brindar facilidades económicas y capacitación en beneficio de sus agentes.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, informó que el Gobierno del Estado a través de la SSP implementó este programa, con el propósito de presentar un panorama general de cómo se encuentra actualmente cada Corporación Municipal y exponerles los planes de ayuda para su mejoramiento.

Destacó que el objetivo es atender personalmente a todos los presidentes municipales y sus respectivos comisarios de Seguridad Pública para mostrarles la situación actual de sus policías y proponerles entre otros, planes de ayuda en relación a revalidación de la licencia oficial colectiva y trámite para credenciales de portación de armas de fuego, ambos sin costo alguno.

En estas sesiones se les informa la situación actual de las evaluaciones del Centro de Control y Confianza (C3), incidencia delictiva y el certificado único policial. En una primera etapa, expresó, se llevó a cabo la reunión con el secretario del Ayuntamiento de Caborca, Víctor Hugo Ortíz y su comisario Eduardo Leal Molina. Además, se ha reunido con el alcalde de Álamos, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas y el director de Seguridad Pública Municipal, Benjamín Mejoa Navarro.

En representación del alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, acudió a la junta de trabajo que se desarrolló en las instalaciones del C5i, el comisario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Cano Castro. Anaya Cooley también se dio cita con el presidente municipal de Benjamin Hill, Francisco Javier Ruíz Lucero y el secretario del Ayuntamiento, Francisco Javier Salazar Cocova.

A través de este acercamiento, tanto con alcaldes como con los responsables de la seguridad de cada Municipio, manifestó, se está trabajando de manera coordinada con base en las disposiciones de la Ley Estatal de Seguridad Pública.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

