Los priistas deben de trabajar en los barrios y colonias de los 72 municipios de Sonora

El nuevo dirigente del PRI Sonora, Ernesto De Lucas Hopkins, tiene un compromiso muy grande para las próximas elecciones del 2021, que es, ganar la gubernatura del estado, gran parte de los ayuntamientos y la mayoría en la Cámara de Diputados. Los priistas necesitan mucho trabajo en los barrios y colonias, acompañados de un buen presupuesto económico. Además, con buenos candidatos, desde las planillas a regidores, hasta la gubernatura del estado. No creo que Ernesto Gándara Camou, o Ricardo Bours Castelo, cualquiera de los dos, la tenga fácil para ganar.

Con estos dos aspirantes a la gubernatura inicia De Lucas su mandato en el PRI, que creo no es suficiente para ganar. Tienen que haber buenos candidatos a las 72 alcaldías, 21 diputaciones locales y siete federales, hasta las 12 candidaturas plurinominales tienen que ser para personas conocidas por el electorado, preparadas y con ese extra que se conoce como “ángel”. En ocasiones no se tomen en cuenta los candidatos a diputados locales “pluris” y a veces son los que llegan.

De Lucas, mejor conocido como “El Pato de Lucas”, es un joven maduro que tiene mucha experiencia en campañas políticas, como candidato, en donde ha ganado y ha perdido; también ya fue dirigente del PRI Sonora en el gobierno que encabezó el exgobernador, Eduardo Bours Castelo, por lo que conoce muy bien el camino. Lo que pasa, como en todas las competencias, se gana y se pierde, pero como dijo el empresario político, Ricardo Mazón Lizárraga, “los políticos son como los boxeadores, tiene una capacidad de reponerse muy pronto después de sus derrotas”.

El pasado sábado “El Pato” De Lucas y Kitty Gutiérrez Mazón, tomaron la protesta como Presidente y Secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sonora, ante la presencia de la dirigente nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu y la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en donde se comprometieron que de aquí en adelante su partido será más revolucionario y menos institucional. ¿Cómo la va hacer?, a lo mejor nos lo dice el próximo martes “El Pato” en la reunión con los columnistas políticos.

Los priistas estamos listos para mostrar lo que valemos, estamos listo para tomar riesgos, estamos listos para crecer, manifestó De Lucas. “Hay elecciones que nos hacen más fuertes, hay elecciones que nos hacen despertar talentos que estaban dormidos en la comodidad de la victoria”. Para el 2021 el PRI irá por la revancha, dando la batalla y recuperar lo que tanto trabajo nos costó en el 2015 y seguramente será aún mayor en la elección venidera”. Pues vale más que cumplan, no vaya ser que los hagan tragarse sus palabras. Qué bueno que el PRI inicia su recuperación pronto.

El PRI debe de recuperar la confianza de la gente: Claudia Pavlovich

La Gobernadora Pavlovich Arellano, por su parte dijo que para recuperar la confianza de la gente, el PRI debe de enarbolar las banderas de las causas ciudadanas.” Hay lecciones que sin duda nos hacen más fuertes y yo las he vivido en carne propia y les aseguro que de ésta vamos a salir bien librados”, dijo, recibiendo la ovación de todos los priistas presentes en el auditorio “Plutarco Elías Calles” del Comité Directivo Estatal del PRI.

“Le vamos a apostar a ganarnos la confianza de la gente y eso cuesta mucho trabajo. La mandataria reconoció que la mayoría de los ciudadanos no pertenecen a los partidos políticos, por eso hay que atender a las personas que menos tienen.” Yo seguiré dando la cara por todos los sonorenses, sobre todo por los que menos tienen, porque no se puede ignorar a los que no tienen nada, ahí es donde los priistas deben de hacer la gran diferencia. Fue clara al señalar que ella seguirá gobernando para todos, porque al séptimo año, cuando ya deje el puesto público, quiero hacerlo con la frente en alto, manifestó.

Por su parte la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló que la renovación de su partido debe de estar a la altura de las demandas de los militantes y los ciudadanos, y las decisiones se deben de tomar desde las bases para hacer un partido más democrático, incluyente y de reglas claras. Resaltó que luego del proceso electoral del 2018, y analizando la magnitud de las derrotas, fueron porque los militantes no supieron defender al partido en su momento. ¿Y las dirigencias sí?

Anuncia Gobernadora Pavlovich primer crucero que zarpará de Puerto Peñasco

Sonora cuenta con los mejores destinos turísticos de playa y serán mostrados al mundo este año con el primer crucero que zarpará en Puerto Peñasco y recorrerá todo el Mar de Cortés, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al anunciar el inicio de operaciones de Cruise Maritime Voyages en la entidad, el cual en la actualidad es el único proyectado para zarpar de un puerto mexicano… John Dennis, vicepresidente de Cruise Maritime Voyages, presentó a la mandataria estatal el proyecto de la naviera para iniciar operaciones en diciembre de 2019.

La gobernadora destacó la importancia de que este crucero arribará a dos de los puertos más importantes de Sonora, Puerto Peñasco y Guaymas, ya que sin duda alguna impulsará el turismo y la economía local. “Muchas gracias, John por pensar en Sonora, y la verdad es que el Mar de Cortés es bellísimo, creo que lo que van a hacer va a redituar en gran medida”, señaló.

Para que este proyecto tenga éxito, la mandataria estatal afirmó, se debe realizar un gran trabajo de planeación, incorporando a la industria hotelera, las oficinas de convenciones y visitantes y realizar una intensa promoción. “Cuenten con todo el apoyo del gobierno, con todo el apoyo para hacer la promoción debida para que éste sea todo un éxito”, comentó.

El vicepresidente de Cruise Maritime Voyages subrayó que después de un año de negociaciones iniciarán operaciones en Sonora, el próximo 7 de diciembre de 2019. La decisión de que el crucero inicie en Puerto Peñasco, dijo, es por la cantidad de turistas que arriban al lugar, donde además hay una hermosa playa, tiene una variedad de hoteles de calidad y ofrece una gran cantidad de sitios turísticos.

John Dennis agregó que el Gobierno del Estado facilitó desde el inicio las negociaciones para que este crucero por el Mar de Cortés sea una realidad… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

