Alaba Yaya Touré a Rafa Márquez

El contención de 35 años y actual jugador del Olympiacos del futbol griego contempla en su 11 ideal a Lionel Messi, Samuel Eto’o, Andrés Iniesta y por supuesto a Márquez

El mediocampista marfileño Yaya Touré sólo tiene elogios para el ex defensa tricolor Rafael Márquez.

Tras haber coincidido y compartido triunfos en el Barcelona de 2007 a 2010, el nacido en Costa de Marfil reconoció que calidad del ahora directivo del Atlas rebasa, hasta por 10 veces más, lo hecho por el español Gerard Piqué.

“Rafa Márquez era uno de los más duros defensas, pero la gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra. Si quieres recordarlo debes ir a Youtube, pero yo creo que era diez veces mejor que Gerard Piqué”, aseguró Touré en entrevista con Sky Sports.

Aquel histórico conjunto blaugrana dirigido por Pep Guardiola, en el que Yaya y Márquez ganaron siete títulos en 2009, debería ser recordado por las labores defensivas del michoacano, que con su fiereza logró enamorar a todos en la cancha.

“Los dos son similares, pero Piqué es un poco más alto. Diez veces mejor, créanme. Era muy bueno. La gente lo decidirá cuando lo vean en Youtube, si lo ves es fantástico, he estado ‘enamorado’ de él”, expresó.

El contención de 35 años y actual jugador del Olympiacos del futbol griego, aprovechó para formar su 11 ideal, en el que arrasaron jugadores culés como Lionel Messi, Samuel Eto’o, Andrés Iniesta, Carles Puyol, y por supuesto, Rafa Márquez.