Lideran Charros serie ante los Venados

Una salida de calidad de Will Oliver y dos remolcadas de José Manuel Rodríguez le dieron a los Charros una victoria de 2-0 sobre los Venados, para colocarse 2-0 en la serie de Semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico.

La noche se la llevó el pitcheo tapatío, encabezado por Will Oliver, quien les dio siete entradas en blanco y de sólo tres imparables.

Esa labor de Oliver ayudó a que los Charros superaran su propia marca de franquicia de 22 entradas sin permitir anotaciones, lograda del 4 al 6 de noviembre de 2014, dejando el nuevo registro en 28.

La historia del primer juego se repitió en el segundo con una ventaja en la pizarra dentro de las primeras tres entradas.

En el cierre del tercero rollo, Gabriel Gutiérrez abrió tanda con sencillo y Alonzo Harris recibió base por bolas. Ambos avanzaron con toque de sacrificio de Amadeo Zazueta y fueron enviados a la registradora con sencillo productor de José Manuel Rodríguez.

Jalisco tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia en la cuarta con Henry Urrutia y Agustín Murillo en la segunda y primera base, respectivamente, con un out, pero Stephen Cardullo y Gutiérrez no pudieron conectar un batazo oportuno.

La serie tendrá descanso mañana para que los equipos se trasladen a Zapopan, en donde este lunes 14 de enero se jugará el tercer juego a las 19:15 horas.