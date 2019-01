Derrotan Chivas 1-0 al Cruz Azul

El efecto Estadio Azteca no le duró nada a Cruz Azul en este Clausura 2019 tras caer ayer 1-0 ante Chivas, por la Jornada 2 de la Liga MX.

La Máquina tuvo mayor posesión de balón pero le costó generar peligro, mientras que el Rebaño tocó el arco principalmente a punta de contragolpes.

Fue así como al 79′, Carlos Cisneros metió centro raso que alcanzó a puntear Ronaldo Cisneros, al llegar solo, para vencer a Jesús Corona.

Al conjunto cementero le pegó la ausencia de Iván Marcone porque batalló en la recuperación pero también en las transiciones, por más que se esforzó el refuerzo Orbelín Pineda.

Pero tampoco fue el local que ganó ocho cotejos y empató tres, hasta que cayó 2-0 con América, en la vuelta de la Final del torneo pasado.

De hecho, el Rebaño fue superior durante los primeros 40 minutos, al hacer peligrosos, errores que tuvieron los celestes en la salida.

Apenas al 11′, Elías Hernández entregó mal y Alexis Vega metió centro que casi empuja Alan Pulido de no ser porque Corona se recostó para desviar el servicio.

El arquero celeste volvería a aparecer para desviar cabezazos de Jair Pereira a balón parado, al 30′ y 76′.

La Máquina despertó cuando moría el primer tiempo con un disparo de Jonathan Rodríguez cerca del arco rojiblanco, tras combinarse con Orbelín, al 42′.

Tanto “El Cabecita” como Pineda mostraron destellos pero todavía les hará falta tiempo para entenderse mejor con el resto del equipo.

Con esa inercia, Cruz Azul buscó adelantarse en el complemento, pero el arquero Raúl Gudiño voló para desviar un disparo de Elías Hernández, al 49′.

Al 71′, Milton Caraglio pudo cambiar la historia pero no supo si disparar o centrar, pese a llegar solo a segundo poste.

Entonces la afición rojiblanca, que fue mayoría en el Coloso de Santa Úrsula, empujó al Rebaño, que sacó el triunfo con un gol de garra ante una Máquina que ya no pita en casa como lo hizo el semestre anterior.

Por eso Chivas ligó tres triunfos, entre Liga y Copa, tras haber fracasado en el Mundial de Clubes.

Por su parte, Cruz Azul ya perdió el invicto, suma apenas un punto de seis, se quedó sin Marcone y ahora debe demostrar que la herida de la Final perdida con América la sabrá cerrar.