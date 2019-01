Buscan partidos consenso en dictamen

Al concluir las consultas sobre la conformación de la Guardia Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló que el reto ahora es consensuar una redacción que genere la mejor institución posible para el País.

“Tenemos la oportunidad, en esta nueva institución, de crearla para responder a lo que nuestro País necesita y asegurarnos que no se repitan los errores del pasado. Ese es el gran reto que tenemos enfrente”, dijo.

“Los errores del pasado no deben ser un límite para que avancemos hacia el futuro, ahí está el tamaño del reto”.

Aseguró que serán tomadas en cuenta las propuestas y participaciones para aprovechar las aportaciones en la nueva redacción que se presentará al dictamen de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional.

Delgado enumeró las principales coincidencias expresadas en los cinco días de las audiencias sobre ese cuerpo de seguridad.

Dijo que un consenso externado es la imperiosa necesidad de atender el problema de inseguridad, así como la responsabilidad de los tres niveles de Gobierno y de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de coordinarse.

Además, mencionó, se coincidió en señalar que el retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que realizan dejaría en indefensión a la población, pero la participación de miembros de estas instituciones no puede seguir como hasta ahora.

Agregó que se concluyó que el dictamen no debe ser aprobado en los términos en que fue presentado y que, de acuerdo al proceso legislativo, debe ser modificado.

Los cambios, explicó, deberán señalar que el mando de la Guardia Nacional debe ser de carácter civil y que se delimiten y respeten claramente las competencias del ámbito federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública.

Los ajustes, añadió, tendrán que considerar con precisión una ruta de fortalecimiento de las policías, así como de los mecanismos de coordinación entre éstas y las instancias de procuración de justicia.

Finalmente, comentó, se deberán fortalecer los mecanismos de control jurisdiccional y legislativo de ese cuerpo.

Delgado informó que también se coincidió en que se debe avanzar en la elaboración del paquete de leyes secundarias que derivarán de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, como son la Ley de Uso de la Fuerza, la ley del Registro de Detenidos y la Ley Orgánica de ésta.

El diputado detalló que participaron 13 gobernadores, 15 presidentes municipales, tres secretarios de Estado; el encargado de la Fiscalía General de la República.

Resaltó que, por primera vez en la Cámara de Diputados, se presentaron los secretarios de la Defensa y Marina.

También participaron representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, especialistas, académicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.

Hubo más de 150 participaciones de los legisladores federales y se registraron 37 horas de trabajo continuo.