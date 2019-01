Avanzan Carneros a la Final de la Conferencia Nacional

Los Carneros de Los Ángeles avanzaron a la Final de la Conferencia Nacional tras vencer 30-22 a los Vaqueros de Dallas, en juego de la Ronda Divisional disputado en el Memorial Coliseum.

Los Carneros no llegaban a la Final de la NFC desde la temporada 2001, cuando derrotaron a las Águilas y posteriormente perdieron el Super Bowl XXXVI con Patriotas.

Mientras que para Dallas la pesadilla sigue, ya que sumaron su temporada 23 consecutiva que no pueden alcanzar el título, es más, desde esa campaña de 1995 tampoco han ganado dos partidos de Playoffs en el mismo año.

Los Ángeles tendrán que esperar al otro juego de la Ronda Divisional para saber el camino. Si ganan las Águilas reciben a Filadelfia el próximo domingo, pero si vencen los Santos entonces tendrán que visitan Nueva Orleans ese mismo día.

La defensiva de Dallas, que había sido la séptima mejor de la NFL en yardas totales permitidas con 329.2 por partido y la quinta contra el acarreo con 94.6 por juego, batalló para contener el ataque local. Nada más en la primera mitad los Carneros les corrieron 170 yardas.

Al final, los Rams se fueron con 459 yardas totales y 273 por corrida.

Los Carneros comenzaron fuerte el partido, pero se tuvieron que conformar sólo con un gol de campo de 25 yardas de Greg Zuerlein y se vieron abajo en el marcador luego de que Amari Cooper conectara un pase de TD con Dak Prescott de 29 yardas.

La respuesta de los locales fueron 20 puntos sin respuesta: dos goles de campo de 23 y 44 yardas y anotaciones de C.J. Anderson y Todd Gurley II, el primero tras un acarreo de una yardas y el segundo con una corrida de 35.

Con 5:20 por disputarse en el tercer cuarto, Ezekiel Elliott revivió a los Vaqueros con un acarreo de una yarda para touchdown y se acercaron a una posesión luego de lograr la conversión de dos puntos.

La ilusión de Dallas estaba más viva que nunca, pero con 7:36 por jugarse en el partido, C.J. Anderson volvió a anotar con una corrida de una yarda y el sueño comenzaba a caerse.

No fue hasta que Dak Prescott logró un TD por acarreo de una yarda con poco más de dos minutos por disputarse que la esperanza de los visitantes renació, pero ya no tuvieron otra oportunidad y el juego se terminó.

El QB de Carneros, Jared Goff, quien ganó su primer partido de Playoffs de su carrera, se fue con 186 yardas, mientras que Dak Prescott con 266 yardas y un lance de TD.