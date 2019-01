Arrasa Roma en los premios de la Crítica con cuatro estatuillas

La película de Alfonso Cuarón, se alzó como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera

La película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón arrasó en la entrega de los premios de los Críticos de Estados Unidos, al obtener cuatro estatuillas, entre ellas la de Mejor Película, así como la de Mejor Director, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera.

El desfile de premios para Roma, inició con el de Mejor Película Extranjera en la entrega 24 de los Critics’s Choice Awards.

La cinta mexicana superó a producciones como Cold ar, Burning, Capernaum y Shoplifters.

La semana pasada, el largometraje mexicano ganó el Globo de Oro en esta misma categoría.

Posteriormente, Roma consiguió su segundo premio en la ceremonia de los Critics’ Choice Awards al resultar ganadora de la categoría a Mejor Fotografía.

El premio fue para Alfonso Cuarón, quien se encargó de la dirección de cámaras.

La cinta mexicana venció a cintas como Nace Una Estrella, If Beale Street Could Talk, The Favourite, El Primer Hombre en la Luna y Black Panther.

Asimismo, Cuarón fue elegido como el Mejor Director durante la entrega de los Critics’s Choice Awards por Roma, su filme más reciente.

El mexicano resultó ganador de la categoría en la que competía con Damien Chazelle (The First Man), Bradley Cooper (Nace Una Estrella), Peter Farrelly (Green Book) y Spike Lee (El Infiltrado del Kkklan).

Cabe señalar que la semana pasada, el filme también resultó ganador en esa categoría durante la entrega de los Globos de Oro.

Y el broche de oro vino cuando Roma ganó el premio a Mejor Película durante la entrega de los Critics’s Choice Awards, haciendo historia en la categoría al ganar una película hablada en otro idioma que no es el inglés.

La cinta dirigida por Alfonso Cuarón consiguió el reconocimiento por encima de producciones como Pantera Negra, Nace Una Estrella, El Infiltrado del Kkklan y Vice.

Alfonso Cuarón agradeció a las protagonistas del filme, Marina de Tavira y Yalitza Aparicio, y a Netflix.

“Esta película fue hecha por ellos, ellos son sólo una parte del maravilloso equipo que hizo esta película”, dijo Cuarón.