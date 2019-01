Da Lobos golpe de autoridad en Veracruz

Lobos ya puso en jaque a Veracruz rumbo al descenso… desde la Fecha 2.

El cuadro poblano aumentó la diferencia con los escualos en la lucha por no bajar de división, luego de vencer 1-0 a Veracruz, que dejó ir una oportunidad de oro para reducir distancias en la Tabla del Descenso.

Al conjunto de Paco Palencia le bastó un golazo de Leonardo Ramos a 10 minutos del final para llevarse su segundo triunfo en este 2019 y colocarse en la cima de la clasificación.

Aunque es temprano en el torneo, los puntos obtenidos en este par de jornadas le abren la puerta a que si los poblanos consiguen 9 unidades en lo que resta de la justa, obligaría al Veracruz a hacer 27.

Los escualos fueron los primeros en generar peligro y estuvieron cerca de abrir el marcador al minuto 14, con una chilena de Cristian Menéndez que pasó apenas desviado del arco de José Antonio Rodríguez.

Dos minutos después, Michael Chirinos no pudo aprovechar que el arquero Sebastián Jurado salió mal de su área y dejó el arco a merced del hondureño que disparó desviado.

Lobos pudo mecer las redes desde antes cuando Yago da Silva cayó dentro del área, penal marcado por Fernando Guerrero, pero a la postre corregido tras revisar el VAR.

El inicio del segundo tiempo fue flojo, y sólo subió de decibeles en la recta final, primero porque Kazim Richards tuvo una clara al 74′ que dejó en las manos de Rodríguez y para colmo, tres minutos más tarde, llegó una definición de volea del ariete argentino que puso cifras definitivas.

Veracruz no gana en casa desde la Jornada 7 del torneo anterior y se quedó con una unidad, mientras que Lobos lleva paso perfecto en el año.