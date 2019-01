“Le amargan” Año Nuevo a ex funcionario

Que cancelan a ga$olinera$ guachicolera$

Oootra “de vaqueros” de cabecilla sindical

Una muy buena con relación a Planta Ford

Le amargan Año Nuevo a ex funcionario…Con todo y que “le amargaran” el inicio de año, cuando se encontraba prófugo por Durango, pero con la que finalmente no pasó nada o más allá del efecto mediático, es con la detención del ex secretario de Salud en el sexenio padresista, Bernardo Campillo García, cuando todavía brindaba por la llegada del 2019 en Ciudad Victoria, en esa Entidad. ¡Zaz!

Porque a pesar de que a “Cam…pillo” García lo investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) por un rosario de corruptelas que le imputan, por un presunto desvío millonario de recursos públicos, derivado de un enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias y asociación delictuosa, en esta ocasión sólo lo arrestaron por falsedad de declaraciones, en cuanto a su alterada declaración patrimonial.

O séase que después de que llevaba casi tres años huyendo de la justicia y no precisamente por tener la conciencia tranquila, finalmente al médico pediatra metido a político y acusado de lo “píor”, terminaron echándole el guante el pasado 1 de enero, al ser sorprendido por agentes de la Fiscalía General de Justicia duranguense, pero por un delito que no es grave, de ahí que ahorita ya debe de andar libre bajo fianza.

Es por lo que son un tipo de procesos contra los políticos y ex funcionarios que suenan a burla, porque a pesar de que José Bernardo es enjuiciado por dizque haber “manoteado” miles de millones, y ante lo cual se había amparado, ahora simplemente lo detuvieron por haber mentido tocante a sus bienes, a todas luces mal habido$, por lo que de ser culpado solamente sería sentenciado de dos meses a seis años de prisión.

En lo que es una incongruencia del tamaño del mundo, si se analiza que únicamente en la Auditoría Superior de la Federación hay registros de que durante la gestión de Campillo detectaron de$viada$ por alrededor de $2 mil 376 millones de pesos, en recursos federales y estatales; en tanto que los del sindicato de Salud lo denunciaron ante la PGR por la desaparición de otros $250 “melone$” de pesos. De ese pelo.

Pero aún así y ese repudio popular que hay, ante esa evidente impunidad, lo que es al titular de la FAS, Odracir Espinoza, no puede hacer más de lo que le permite el alcahuete marco legal existente, toda vez que a esa clase de vividores públicos de todo se les podrá señalar, menos de “pen…intentes”, de ahí el porque nunca terminen “en el bote”, por tener las leyes a modo y saber como robar y “librarla”. ¡Tómala!

Cancelan a gasolineras guachicolera$…Pa´ que vean hasta donde llegaba la red de corrupción de los guachicolero$ oficiales o que operaban desde el interior de PEMEX, ahí tienen que la Comisión Reguladora de Energía acaba de destapare que cancelaron 103 permisos para expendios de gasolinas por la supuesta venta de combustible robado en Puebla, Guanajuato y el Estado de México. ¡Ñácas!

Con lo que se está poniendo al descubierto que era toda una mafia la que había alrededor de esa comercialización clandestina de carburantes, de ahí que era de esperarse que en alguna parte lo tenían que expender al público y obvio que era en las mismas gasolineras, motivo por el que se dijera que llegaba a tal grado ese negociazo redondo, que había algo así como un Petróleos Mexicanos (PEMEX) “pirata”.

Y para más pelos y señales está que aflorara el dato, de que se rateaban hasta mil pipas diarias de ese combustible, lo que confirma las versiones que había, de que los guachicole$ que “ordeñaban” los ductos y a los que culpaban de ese hurto, solamente eran parte de una “cortina de humo” para desviar la atención y ocultar a los verdaderos ladrones, que eran muchos de los funcionarios de PEMEX. Así la tran$a.

De ahí que no fuera una mera casualidad, el que los mencionados negocios gasolineros que cancelaran, estuvieran ubicados en los Estados en los que tuviera lugar el desabasto del fin de semana y es que al sacarse a flote ese robo en cadena, ya no hubo quien les surtieran, como resultado de que ahuyentaran a los que desde siempre les abastecían, como consecuencia de ese mercado negro. Ni más ni menos.

Luego entonces y ante esa canceladas, habría que ver en qué condición están los gasolineros de por estos lares, adheridos a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo Sonora (Onexpo), que dirige Luis Muñoz Santini, por ese atraco de los hidrocarburos en México no ser cualquier cosa, al estar calculado en alrededor de 3 mil millones de dólares al año, lo que sí que es un dineral. ¡Palos!

Otra “de vaqueros” de cabecilla sindical…No cabe deuda que el que ya no haya que inventar para hacerle al mártir y “echarle tierra” al actual servicio de recolección de basura, es el cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Hermosillo, Salvador Díaz Olguín, al ahora destapar que desde el 2015 a la fecha dos “tirabichis” han sido golpeados cada año por vándalos para robarlos.

Así estuvo esa nueva “de vaqueros” que se sacara de la manga “El Chava” Díaz, muy seguramente que para “meterle ruido” a la estrategia de emergencia que implementara la Comuna hermosillense, a fin de hacerle frente al déficit de carros recolectores que había, de ahí que tuvieran que dobletear los turnos, creando uno nocturno, que es en el que se suscitaran el último caso en Privadas del Real. ¿Cómo la ven?

Aunque conociendo el como se las gastan el ni tan Salvador y su pandilla, por la casi nula credibilidad que tienen, es por lo que se pusieran en duda esas presuntas asaltadas que hiciera públicas, y más cuando saliera con que los empleados afectados no interpusieron denuncia alguna, mientras que esa organización sindical solamente se limitara ha informar de esos raros casos a la dirección Jurídica Municipal. ¡Ajá!

Y más cuando es de sobra conocido que por todo hacen un escándalo, de ahí que sea por demás extraño, el que en su momento o en las ocasiones en que les robaran su dinero, teléfonos celulares y demás pertenencias a esos empelados que recogen el basurerío, dichos arguenderos y grillos sindicalistas no pusieran el grito en el cielo, por aquello de que hasta ahora están sacando a relucir esas atracadas.

Es por lo que suena muy fuera de lugar esa revelación que está haciendo Díaz Olguín, con una cuestión que no viene ni al caso, como es la supuesta inseguridad de esos burócratas, cuando hay un problemón más de moda y ante el que sospechosamente han guardado silencio, como es la de la propuesta de recorte o despido de alrededor de 300 sindicalizados, ante lo que no han vuelto a decir “ni pío”. ¿Qué no?

Una buena con relación a la Planta Ford…Y entre las tantas noticias malas que hay, la que sí que es una buena, es la que esa semana ventilara el líder sindical de la Planta Ford, Ricardo Martínez, de que no avizoran un recorte de personal, ni disminución de las jornadas laborales, pues los planes que hay, es de que para el primer cuatrimestre del año siga la alta demanda de producción del Fusion y el MKZ.

No obstante y que Martínez Herrera reconociera, que el 2019 será un año decisivo para la planta de Hermosillo, a partir de que el ensamblados de los dos citados modelos de autos solamente está asegurado hasta 2020, de ahí que por el momento desconozcan si ese consorcio automotriz gringo tendrá algún nuevo proyecto para esta Ciudad del Sol, motivo por la cual es que estarían en veremos. De ese vuelo.

Pues con todo y que ya les confirmaron que el Fusion tendrá un tiempo de vida hasta ese año, ciertamente que todavía tendrán 24 meses para continuar demostrando “la calidad de la melcocha” o de la capacidad de la mano de obra sonorense, con miras a que ese corporativo mundial contemple a esta “Capirucha” como opción para la atracción de futuras nuevas inversiones. Esa es la tirada.

A tal punto esa ensambladora, que emplea a 2 mil 500 empleados y produce 64 unidades por hora, tiene entre sus prioridades el continuar operando, que Ricardo adelantara que la posibilidad de armar un automóvil híbrido es algo que ya están dando por hecho, de ahí que sea otra de las opciones que hay en puerta para mantenerse como una referencia productiva a esos niveles. De ese tamaño.

En lo que es una especie positiva que se suma a la que también ventilara el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, de que se mantendrá el crecimiento económico en la Entidad, a razón de más menos un 3%, lo que no deja de ser algo que le da aliento al sector empresarial y no es para menos. Así el dato.

