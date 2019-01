 Sin medias tintas

No se dan por vencidos los huachicoles

Libran la cárcel dos cómplices de Padré$

“No pasan corriente” sobre visita a CFE

Se confirma el dato del “Pato” pa´l PRI

No se dan por vencidos los huachicoles…Y por si quedaban dudas de la acción delictiva de los huchicoleros en Sonora, como son los ladrones de gasolinas, para prueba está el último reporte ventilado por Petróleos Mexicanos (Pemex), de que tan sólo en los nueve días que van del año, han detectado nueve tomas clandestinas en el poliducto Guaymas-Obregón, es decir, una diaria. De ese pelo.

Porque en base a esa estadística de los operadores de esa paraestatal, el mayor número de esas “ordeñas” clandestinas las descubrieron en dicho ducto, con un total de siete; en tanto que las otras dos las sacaron a flote en el localizado entre ese puerto y Hermosillo, pero sin que hubiera detenidos, a la vez que en algunos casos lograron recuperar una parte de esos hidrocarburos rateados. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que ayer mismo el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, anunciara un operativo policiaco-militar para reforzar la vigilancia en los mil 600 kilómetros de ductos, con un despliegue de 4 mil elementos de las fuerzas federales, además de que habrá bases de inspección en toda esa red, a fin de ponerle un alto a esas raterías, que impunemente se llevaban a cabo desde hace varias décadas.

Lo que explica porque el plan federal contra el huachicoleo ya llegó a la Entidad, con la suspensión de esos conductos gasolineros, de ahí que ahora el abastecimiento en los expendios sonorenses se realizará por medio de cisternas, ante lo que advierten que de aquí pa´l real habrá una distribución lenta y racionada, por la tardanza que ese proceso implicará, ya que tendrán que traerla desde esa ciudad porteña.

Para el caso ahora esas pipas habrán de abastecerse en esa localidad guaymense, tras la llegada de los buques de Salina Cruz, Oaxaca, cuando antes lo hacían directamente en esta Capital hermosillense, una vez que ese carburante arribaba ducteado, táctica que temporalmente han cancelado, para evitar esa robadera que ya era a todos los niveles, de ahí que les estén haciendo esos taponeos. ¡Tómala!

Pero tope en esas estrategias extremas, que ya han provocado un desabasto en algunos Estados del Centro del País, lo que es Pemex ha reiterado que lo que es en la región está asegurado el suministro en las más de 500 gasolineras que operan, cosa que confirmara por estos lares el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Luis Muñoz Santini. ¿Será?

Eso a partir de lo expuesto por Luis Horacio, porque si bien no prevén el cierre de estaciones de servicio, por la falta de ese producto, sí podrían racionar la venta para no fomentar las compras de pánico, pero no en relación a la cantidad que le venderían a los consumidores, sino más bien en lo que tiene que ver con la que le surten a los gasolineros, por haber algunos que tienen más inventarios que otros. Esa es la idea.

Y para que vean el como les están cerrando las llaves por todos lados a esos huachicoles, ahí está lo también dado a conocer por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera han rastreado cuentas relacionadas con esa ilegalidad, por lo que las han “congelado”, como una forma de restarles operatividad económica. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Libran la cárcel dos cómplices de Padré$…Sí que se continúa demostrando que con dinero baila algo más que el chango, como lo demuestra la nueva liberación de dos cómplices del aún encarcelado ex gobernador, Guillermo Padré$, como son los tocayos y tachados de compinches de Mario Aguirre Ibarra y Mario Ramón Olvarría Mendoza, después de que pagaran sendas millonarias fianzas.

Lo anterior por como a ese parecito de Ramones se les involucrara en el pago de sobornos a Padrés Elías, por lo de las licitaciones amañadas para la elaboración de uniformes escolares con que los favorecieran, motivo por el cual es que estén sujetos a procesos, mismos que ahora llevarán en libertad de manera provisional, después de abandonar la cárcel, en los que les dictan una sentencia final por esas corruptelas.

De ahí que en el caso del por algo mal afamado empresario Aguirre Ibarra, tuvo que dejar una garantía de $30 millones de pesos para que el Juez Séptimo de Distrito en Procesos Panales de Toluca, Juan Manuel Ortiz, le permitiera salir de la celda, al cambiarle la prisión por una liberación restringida, ya que desde lunes en que lo liberaran, ahora andará con un brazalete electrónico para ser vigilado a control remoto.

O séase que de esa forma condicionada es que el también dueño de la compañía Sonora Apparel y Confección Industrial, junto con Javier Obviedo Casillas, a la que le asignaran contratos por más de ¡¡mil 160 millones de pesos!! durante el pasado sexenio padresista, es que pudo liberarse de las rejas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, que es donde estaba recluido. ¡Pácatelas!

Mientras que el poco conocido de Olvarría Mendoza también tuvo que apoquinar $15 millones “del águila” para alcanzar la calle, después de ser enjuiciado por lavado de dinero y que es por lo que desde el pasado 28 de diciembre salió “juído” del Penal Federal de Ocampo, en Guanajuato, que es donde permanecía, razón por la que ahora cada quince días ambos deberán estar yendo a firmar al Juzgado.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“No pasan corriente” sobre visita Barlett…De la que nomás “no pasaron corriente”, es de la visita de sopetón que por aquí acaba de realizar el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por como no invitaran ni a los Medios de Comunicación, como tampoco a otras instancias, de ahí que casi viniera en la clandestinidad, más que en la oficialidad. A ese grado.

Así estuvo el sorpresivo “pisa y corre” que hiciera Bartlett Díaz por Hermosillo, al que dicen que todavía “se le ve girito”, a pesar de los 82 años de edad que ya se machuca, como parte de una primera gira que también incluiría Nuevo León, Jalisco y Veracruz, muy seguramente que como parte de un programa de “limpia” de funcionarios del pasado, para colocar a perfiles afines al nuevo sistema de Morena.

Tal como lo comprueba que el señalado de ser un dinosaurio de la polaca, por ya haber sido ex gobernador de Puebla y ex secretario de Gobernación, se descolgara para destapar los nombramiento de Eddy Eroy Ibarra Ibarra, quien fungirá como director general de la empresa subsidiaria Generación III; así como el de Roberto Vidal León, en la gerencia de Distribución de la División Noroeste.

En esos términos de secrecía es con los que se condujera Bartlett Díaz, al limitarse a tener un acercamiento directo con el personal y los diferentes grupos operativos de la CFE, para de primera mano traerles el mensaje de lo que es el nuevo proyecto gobierno morenista, como es el de rescatar ese sector, dizque apelando a la calidad laboral que tienen y que la verdad que sí que está en entredicho.

Y es que con todo y el perfil bajo que se manejó don Manuel, pero no desaprovechó la ocasión para grillar, al apuntillar que la “Comisión” después de ser una empresa de servicio y vocación social para atender a la población, pasó a convertirse en un ente del Estado para hacer dinero, lo que se acrecentó con la aprobada Reforma Energética, terminando con ese sentido que tenía, al privilegiarse lo monetario.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se confirma el dato del “Pato” pa´l PRI…Y se confirmó el dato de que a donde finalmente llegó “El Pato” Ernesto de Lucas Hopkins, es a la dirigencia estatal del PRI, en lugar de Gilberto Gutiérrez Sánchez, tan es así que este viernes estará presentando su solicitud de licencia para separarse del cargo de regidor en esta Ciudad del Sol y mañana sábado asumir esa nueva función. De ese vuelo.

Con lo que resultó verídica la especie que desde hace días circulara, de que el también ex candidato a la alcaldía capitalina arribaría a ese cargo para concluir el periodo de Gutiérrez, que es hasta octubre del 2021, en lo que a todas luces es un movimiento o estrategia política de cara a lo que será el próximo proceso electoral, de ahí que el miércoles primero se le nombrara como Secretario de Organización.

A ese grado estará el sabadazo que darán con el famoso “Pato” De Lucas, en el marco de la celebración del Consejo Estatal del PRI, que vendrá a avalar con su presencia la mera jerarca nacional del ex invencible, Claudia Ruiz Massieu, con lo que se mandará el mensaje de que estará entrando por la puerta grande o todo el “power”, que sí que habrá de necesitar, por el reto que tendrá por delante. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que llegará con la misión de remar contra corriente, después de la derrota que tuviera el priísmo en el anterior proceso electoral, por el tsunami de Morena que los arrasara, como consecuencia del hartazgo social que había, de ahí que ahora la meta sería la de volver a convencer al electorado, pero sobre todo a los que no pertenecen a ese instituto político, por lo que ese es el gran desafío. ¡Glúp!

No en balde es que el más que probado del también ex secretario de Seguridad y Educación adelantara, que el plan radicará en asumir una posición de oposición, a la par de dejar la institucionalidad, para ser más revolucionario, y que ese sea el punto de partida de un Partido que deberá entender que son otros los tiempos, en lo que hay que estar del lado de las mayorías, pero con un activismo propositivo. ¡Órale!

