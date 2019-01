Quiere Leo Dan filme con Cuarón sobre su vida

La canción “Te He Prometido” del argentino aparece en una escena en “Roma” y sonó en los Globos de Oro cuando Alfonso Cuarón recibió sus dos estatuillas doradas

Leo Dan, cuya canción “Te He Prometido” aparece en una escena en “Roma” y sonó en los Globos de Oro cuando Alfonso Cuarón recibió sus dos estatuillas doradas, quisiera que el mexicano dirigiera una película sobre su vida.

“Es un tremendo personaje, un tremendo director. Pienso hacer una película de mi vida y me encantaría que le tomara afecto a mi vida, a ver si hace una obra de arte con ella como Roma”, dijo en entrevista desde su casa en Miami.

Al cantautor argentino le parece un regalo de Dios que su éxito romántico, que escribió por un desamor de adolescencia, le esté dando la vuelta al mundo gracias al laureado filme.

No es la única pieza de época que se muestra en “Roma” (por ahí hay temas de Rigo Tovar, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal), pero es el que más se ha relacionado con la historia de la empleada doméstica Cleo.

“Todavía no podemos despertar de este sueño maravilloso, todo mundo está hablando de esto. Ha sido una inyección”, se congratuló.

Nacido en Argentina hace 76 años, Leo Dan aclaró que fue el propio Alfonso quien pidió a la prensa extranjera de Hollywood que “Te He Prometido” amenizara un hipotético triunfo.

Uno de los famosos presentes en la ceremonia, que quedó hechizado con la melodía fue, ni más ni menos, que Harrison Ford, estrella de “Star Wars” e “Indiana Jones”.

“Me informaron que (Harrison) mandó a comprar todos mis discos. Me imagino que mi disquera se los habrá mandado de regalo, ¡porque a un personaje de esta talla no lo tenemos que descuidar!”, bromeó.

“Roma”, relató, lo transportó a la década de los 70, en que vivió en el País luego de una estadía en España.

“Esos años yo los viví con mucho éxito y cariño en México. Creo fueron los mejores años de vida. Recuerdo que canté en el Teatro Metropólitan y lo enfocan allí en la película. Dije: Wow.

“Allí en México tuvimos la suerte de tener dos chicas que nos adoraban, nanas que nos cuidaban a nuestros hijos. Los cambiaban para que se fueran al colegio. Fueron hermosas, divinas”, dijo el también intérprete de “Como te Extraño”.

Antes de “Roma”, Leo Dan ya vivía un nuevo auge musical gracias a la edición, en 2018, del disco de duetos, “Celebrando una Leyenda”.

Para este año, adelantó, grabará una segunda parte, para la cual no le faltará material: en su longeva carrera tiene más de 70 álbumes y varias decenas de éxitos.

“¿Qué tal que le proponemos a Harrison Ford, ahora que pidió mis discos, que cante conmigo un dueto?”, cuestionó con humor.

El cantante prometió que antes de que acabe el año estará en México para dar conciertos.