Debe investigarse a progenitor de bebé abandonado y muerto en Nogales

Desde años, mucho antes de asumir el cargo como Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, ha luchado contra la violencia de género, intrafamiliar y el feminicidio.

E incluso, como sabemos, era la Vicefiscal encargada de atención a feminicidios antes de rendir protesta como titular de la Fiscalía, por lo que sabemos que conoce a profundidad la problemática y también las causas.

Desde que estaba como Agente del Ministerio Público especializada en violencia intrafamiliar y agresiones sexuales, se notaba el compromiso y el interés que ponía en estos casos.

Y una vez que rindió protesta como Fiscal General de Justicia, ha intensificado el combate a esas conductas delictivas, lo que ha permitido arrestar, procesar y lograr que sean condenados varios de los delincuentes.

En ese sentido, ojalá que se investigue a cabalidad el caso de la mujer, enferma de sus facultades mentales, que abandonó a su bebé recién nacido, a la intemperie en Nogales, lo que provocó su muerte.

Suponemos que el embarazo de la fémina, debido a su estado mental, no fue una relación consensuado y de ser así, no tiene la capacidad para tomar una decisión sobre su cuerpo, por lo que quien se haya aprovechado de su condición debe de ser aprehendido porque prácticamente, incurrió en el delito de violación, insistimos, porque la fémina no tiene la capacidad de decidir.

En verdad que nos impactó el caso del pequeñito, pero también nos llama la atención de que si las autoridades municipales de esa frontera, conocían el caso de una enferma mental que habitaba en las calles y que estaba en estado de gestación, porque no se le atendió a cabalidad mientras daba a luz, a fin de proteger al pequeño, quien finalmente falleció tras nacer… Ojalá que se investigue el caso, porque es una tragedia que se pudo evitar.

Hay que vacunarse contra la influenza está dura la mortandad…

En diciembre nos enteramos de dos personas cercanas que fallecieron a causa de influenza y esta semana tuvimos conocimiento de que suman once los casos de mortandad a causa de la enfermedad en Sonora, con lo que se superan los decesos del año pasado.

Esto es y tal y como lo advirtieron las autoridades de salud, la cepa causante del padecimiento viene reforzada, por lo que no hay que echar en saco roto las recomendaciones y más vale tomar en cuenta la indicación de aplicarse la vacuna que puede ser la diferencia entre una gripe fuerte y la muerte.

Y lo peor es que hay abasto suficiente de biológicos, pero por desidia, flojera o por falsas informaciones de riesgos difundidas en redes sociales, muchos han optado por no aplicársela.

Según nos comentaron familiares de las víctimas que conocíamos, quienes eran personas activas y en plenitud de su vida productiva, el ataque de la enfermedad fue fulminante, porque en unos días la enfermedad progresó y se complicó ocasionando la muerte.

Así que si usted está en el grupo de personas que padece diabetes, hipertensión, está embarazada o tiene hijos mayores de seis meses y menores de cinco años, o tiene más de 60 años, pues acuda a inmunizarse para no correr riesgos.

Insistimos, más vale prevenir, que formar parte de la estadística fatal de casos, que deseamos no siga en incremento en la entidad y mucho depende de que sigamos las recomendaciones de los expertos, entre ellos no exponernos a cambios bruscos de temperatura y cubrirnos al estornudar, además de las medidas de higiene.

