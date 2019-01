Entrega bicicletas Periódico Entorno para agasajar a los niños y niñas

Carmen Chávez Mada

El director general del rotativo, Mario Padilla Ruiz encabezó la tradicional entrega

Una gran sonrisa se dibujó en los rostros de niñas y niños que ayer recibieron una bicicleta, tras participar en la tradicional promoción que realiza periódico Entorno Informativo con el patrocinio personal de Claudia Pavlovich Arellano, con motivo del festejo del Día de Reyes.

Como ya es una alegre costumbre para los niños de Hermosillo y alrededores, este rotativo anualmente regala las útiles bicicletas para iniciar el año con una grata sorpresa y en esta ocasión, la entrega estuvo encabezada por el director general, Mario Padilla Ruiz.

Para el periódico Entorno Informativo convocar al sorteo es una muestra de agradecimiento a los fieles lectores, quienes diariamente prefieren a este medio informativo para conocer el acontecer de Hermosillo, el estado y el mundo.

Acompañados de sus padres de familia o hermanos mayores, los menores afortunados acudieron a las instalaciones de esta casa editorial a recibir su apreciado regalo, luego de ver su nombre en la lista de ganadores.

La entrega de bicicletas en el mes de enero es muy esperada por los lectores de Entorno Informativo, al igual que los diferentes sorteos que convoca en el transcurso del año.

Asiduos lectores

Los familiares de los y las pequeñas beneficiadas manifestaron su satisfacción con este medio informativo, que llega a asentamientos alejados del centro de la ciudad y en muchos de ellos se carece de energía eléctrica, por lo que este medio es la única forma que tienen de conocer el acontecer diario.

Desde que empezaron he comprado el periódico, hasta he guardado muchos porque me ha parecido muy interesante la información, dijo la abuela de una de las niñas agraciadas.