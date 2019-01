Entrega Gobernadora moderno hospital en Moctezuma y apoyos por heladas y nevada

La modernización del hospital comunitario de Moctezuma, así como apoyos extraordinarios por las nevadas y heladas severas que se registraron en esta temporada, entregó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano a familias de esta región serrana de Sonora.

En gira de trabajo y en medio de una persistente lluvia, recorrió los municipios de Ures y Moctezuma para entregar apoyos de becas, obras de infraestructura, así como colchonetas, cobijas y apoyos emergentes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

Al iniciar la jornada en Ures, junto al alcalde Héctor Rodríguez Galindo, la gobernadora puso en marcha la entrega de despensas, colchonetas, agua embotellada, cobijas, fruta evaporada, rollos de hule y lámina galvanizada provenientes del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a más de 68 mil personas de los 38 municipios de Sonora que fueron declarados en emergencia y en los cuales se destinarán alrededor de 300 toneladas de insumos de apoyo.

La gobernadora Pavlovich, pidió al Coordinador Estatal de Protección Civil, Alberto Flores Chong, incluir dentro de los 38 municipios en emergencia a Sahuaripa y Arivechi, quienes también tendrán acceso a este tipo de apoyos por las afectaciones que sufrieron ante las bajas temperaturas.

En Moctezuma, entregó la modernización del Hospital Comunitario que atenderá dignamente a los habitantes de la sierra quienes recibirán atención de calidad al contar con instalaciones de primer mundo y personal médico capacitado.

Acompañada de los vecinos de Moctezuma, quienes la siguieron bajo la lluvia, la gobernadora Pavlovich destacó que todos los habitantes de la región serrana de la entidad serán atendidos en un hospital digno.

“Vamos a salvar muchas vidas, ya lo verán con este hospital, y bueno, compromiso cumplido con ustedes, con mi gente de la sierra, y con todos los habitantes de estos municipios”, expresó.

En este Hospital Comunitario de Moctezuma, se invirtieron 10 millones de pesos en la construcción del área de ginecología, sala de expulsión, quirófano, área de recién nacidos, área de recuperación, pediatría, terminación del área de urgencias así como la rehabilitación de área de encamados, enfermería y seguro popular, laboratorio, baños, rampa para acceso de ambulancia, construcción de escalera de emergencia, entre otros.

En Hermosillo no hay desabasto de gasolina y diesel, ni compras de pánico

Realicé un recorrido por la ciudad de Hermosillo y quiero decirles que los expendios de gasolina están laborando en forma normal, sin colas exageradas y, los más importante, no hay escasez del hidrocarburo, por ahora. Los despachadores del combustible dicen que este jueves no se registraron ventas de pánico y los automovilistas echaban gasolina desde 100 pesos en adelante. En promedio los consumos que se han registrado son de 300 pesos por vehículo.

El secretario de Economía, Jorge Vial Ahumada, informó que Sonora no corre peligro de desabasto porque se está importante gasolina de los Estados Unidos y son algunos expendios que compran el combustible estadounidense. Mucho cuidado, porque en el centro del país se dice que se está aprovechando que se puede importar gasolina y comprándole el producto a los huachicoleros… Mientras todo sea legal no hay problema y no hay de qué preocuparse…Gasolina sí hay en Sonora.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, seguirá adelante con las investigaciones para dar con todos los huachicoleros y aquí en Sonora ya se han detectado lugares en donde operan los roba-gasolina. En los pueblos del río de Sonora se encontró una pipa llena de combustible abandonada y ya se investiga para dar con los propietarios del vehículo. También se dice que entre Ciudad Obregón y Guaymas- Guaymas-Hermosillo, existen lugares de donde se “chupa” gasolina.

Agentes federales se encuentran en Sonora investigando los hechos, mientras que a nivel nacional se espera dar con los funcionarios de “cuello banco” y políticos que están involucrados, también a expendios de combustible…La cosa va en serio y vale más que se prevengan los expendedores que podrían estar involucrados en estos ilícitos…Ojalá que ninguna tenga que ver con los conocidos como huachicoleros. Se esperan que las compras sean legales y sean operaciones de importación.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: En política no hay amigos, solo compromisos…

