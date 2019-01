Dieta del aguacate para perder grasa y ganar músculo, ¡en 4 días!

El aguacate es uno de los mejores alimentos para adelgazar y marcar los músculos, por eso te mostramos la dieta del aguacate para perder grasa y ganar músculo en tan solo 4 días.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, Estados Unidos, el aguacate contiene grasa buena, que es necesaria para el desarrollo de masa muscular y no aumenta el porcentaje de grasa.

La dieta del aguacate no precisamente se trata de consumir únicamente aguacate, pero sí debe estar presente en tres de tus comidas del día.

Día 1

Desayuno:

Claras de huevo con aguacate

Comida:

Ensalada de espinacas con aguacate y la proteína de tu preferencia, ya sea pollo, pescado, salmón o carne reducida en grasa.

Cena:

Atún con aguacate. De preferencia que sea la mitad de un aguacate y rellénalo de atún en agua con un poco de limón.

Día 2

Desayuno:

Smoothie de aguacate. Para acompañarlo con tu desayuno, un smoothie de aguacate con plátano y miel.

Comida:

Guacamole. Puedes prepararlo con jitomate y cebolla y acompañarlo de tus tostadas y proteína de tu preferencia.

Cena:

Calabacitas con aguacate. Prepáralas azadas con un poco de pimienta y sal.

Día 3

Desayuno:

Dos rebanadas de pan con aguacate. Debe ser pan integral y también puedes agregarle queso panela reducido en grasa.

Comida:

Salmón con aguacate. Salmón fresco con aguacate acompañado de tostadas reducidas en grasa.

Cena:

Aguachile vegano de aguacate. Preparado con champiñones, cebolla y cilantro.

Día 4

Desayuno:

Aguacate con jamón. Cuatro rollitos de pechuga de pavo relleno de aguacate

Comida:

Fajitas de pollo con aguacate. Prepáralas con trozos de pollo, pimientos rojos, verdes y cebolla.

Cena:

Smoothie de aguacate. Acompaña tu cena ligera de un smoothie de aguacate con manzana verde y miel.

Sigue esta dieta del aguacate durante 4 días y notarás cómo quemarás grasa y aumentas masa muscular. Si practicas ejercicio por lo menos 40 minutos diarios, los resultados serán mejores.

Fuente: Salud 180