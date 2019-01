Caos en el aeropuerto para despedir a Lainez

Diego Lainez, canterano del América, viajó a España para hacer pruebas físicas con el Betis y firmar por cinco años con el equipo ibérico, a cambio de 17 millones de euros por el 75 por ciento de su carta.

“Espero seguir creciendo como futbolista y como persona, dar este paso en mi vida es importante y ahora dar lo mejor de mí, como siempre lo he hecho”, comentó el originario de Villahermosa, Tabasco.

El egresado de las fuerzas básicas de las Águilas causó tumulto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su llegada, pues varios aficionados lo esperaban para tomarse alguna foto y conseguir algún autógrafo.

“Muy agradecidos con ellos, con los aficionados, creo que son parte fundamental en la etapa con el América y la selección mexicana, me han expresado su apoyo también los que no le van al América, el aficionado americanista siempre me estuvo apoyando”, indicó.

Se espera que el joven de 18 años se presente mañana sábado con la afición del Betis, equipo en el que se reunirá con Andrés Guardado.