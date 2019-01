Arrestan a hermano de Meghan Markle por conducir ebrio

Thomas Sr., hermano de Meghan Markle, fue arrestado este viernes por conducir bajo la influencia del alcohol.

Thomas, quien ejerce como policía de Oregón, fue detenido a la 1:33 A.M. por conducir de una forma extraña. Cuando se le realizó la prueba de sobriedad, inevitablemente falló.

Autoridades informaron al especializado TMZ, que el hombre, de 52 años de edad, estaba visiblemente intoxicado superando el límite legal.

El hermano de Meghan fue llevado al centro de sobriedad de Grant Pass. Su chevy silverado fue confiscado.

Cabe señalar que Meghan y Thomas tienen una pésima relación, o mejor dicho, no tienen una. En abril, Thomas le envió una carta al Príncipe Harry advirtiéndole que su hermana no le convenía: “No es demasiado tarde. Es obvio que Meghan Markle no es la mujer adecuada para ti”.

No es la primera vez que el hombre se mete en problemas legales. En enero de 2017 fue arrestado por apuntar con arma directo a la cabeza de su novia.

Fuente: SDP noticias