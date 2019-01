Protagonistas de Los Juegos del Hambre fueron a club nudista

Al igual que “lo que pasa en Las Vegas, ahí se queda”, “lo que pasa detrás de cámaras, no se revela” o sí…pero tiempo después.

Por ejemplo, Josh Hutcherson reveló que durante la gira de prensa de Los Juegos de Hambre, él, Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth tuvieron una extraña pero divertida experiencia.

“Estuvimos algunas noches en Berlín. Había un lugar llamado The Kit Kat Club y fuimos allí, yo, Jen, Liam, la gente de seguridad y mi novia”, explicó Hutcherson en The Late Show.

No obstante, el portero les negó la entrada. “Él dice. No, no puedes entrar porque es una noche fetichista’. Tienes que quitarte la ropa”, dijo.

¿Qué hicieron? El grupo se quitó la ropa y obtuvo su acceso, aunque no fue lo que esperaban.

Fuente: SDP noticias