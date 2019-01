Piden anular extradición de “El Chapo” a NY

Indican que en diciembre presentaron un escrito solicitando la anulación debido a que el proceso de Nueva York nunca fue motivo de un juicio de extradición y, sin embargo, no obtuvieron respuesta

La defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador anular la autorización que concedió la Administración de Enrique Peña Nieto para juzgar al presunto capo en la Corte Federal del Distrito Este, en Nueva York.

José Refugio Rodríguez Núñez, abogado del líder del Cártel de Sinaloa, dijo que en diciembre presentaron un escrito dirigido al Canciller Marcelo Ebrard solicitándole la anulación debido a que el proceso de Nueva York nunca fue motivo de un juicio de extradición y, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“Se le solicitará hoy dar respuesta a nuestra petición, ya que después de nuestra promoción han guardado silencio, no han dado una respuesta ante lo que consideramos una clara violación a la ley”, dijo el litigante.

Rodríguez explicó que Estados Unidos únicamente solicitó la extradición de “El Chapo” por dos procesos que están radicados en las Cortes Federales de los Distritos Sur de California, en San Diego, y Oeste de Texas, en El Paso.

Ambos asuntos fueron motivo de juicios de extradición ante instancias jurisdiccionales y contra las cuales litigaron por la vía del amparo hasta perder la batalla.

Sin embargo, el 19 de enero de enero de 2017, cuando México extraditó al presunto narcotraficante, la Cancillería emitió un acuerdo adicional en el que también autorizó extraditar y procesar a Guzmán por un tercer asunto del cual no conocieron los tribunales mexicanos.

En este caso, se trata del juicio que hoy se lleva a cabo en Nueva York.

A pregunta expresa, el abogado reconoció que el Quinto Tribunal Colegiado ya le negó en definitiva el amparo a su cliente, reclamando la ilegalidad de ese acuerdo, sin embargo, anunció que presentará una queja contra la magistrada Silvia Carrasco Corona por su ponencia en este asunto.

Rodríguez admitió que, en el caso hipotético de que el Gobierno de López Obrador anulara el permiso que dio la Administración pasada para juzgar a “El Chapo” en Nueva York, esto no devolvería al presunto capo sinaloense a México.

“Sólo tendría como efecto la anulación del proceso que se está llevando a cabo a Nueva York, pero se le llevaría a juicio en California y Texas”, aclaró el defensor.

Otra de las intenciones con una eventual declaratoria de nulidad, dijo, es que también permitiría fincar sin pretexto alguno las sanciones administrativas y penales al ex canciller Luis Videgaray, por lo que consideró una arbitrariedad.