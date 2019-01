Pablo Perroni confirma bisexualidad y divorcio de Mariana Garza

A poco de darse a conocer que Mariana Garza y Pablo Perroni decidieron divorciarse, el aún matrimonio organizó una conferencia de prensa para confirmar y a su vez eliminar especulaciones.

“Les pido que me ayuden, que no vamos a volver a tocar este tema porque están nuestras hijas, está nuestra familia y lo que estamos diciendo es lo que es, seguimos siendo amigos, estamos en proceso de divorcio”, dijo Mariana.

¿Qué pasó entonces? “el amor cambió, el amor se transformó”, dijo.

“No hay engaños, no hay sorpresas, no hay descubrimientos en ningún celular, no me puse a revisar su celular; no se descubrió ninguna de las cosas que la nota publicó”, agregó.

Por su parte, Perroni aceptó se bisexualidad: “Yo soy una persona que se puede enamorar de un hombre o de una mujer. Yo me enamoro del ser humano, estamos en pleno 2019, dejemos de usar las etiquetas, esto tiene que cambiar”.

Fuente: SDP noticias