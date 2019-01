Habilitan a Marco Fabián tras cuatro meses

El mexicano entró de cambio para el segundo tiempo en el duelo que las Águilas vencieron 2-1 al Sao Paulo de Brasil en la Florida Cup

Marco Fabián volvió a jugar con el Eintracht Frankfurt, aunque sea para un duelo amistoso.

El mexicano entró de cambio para el segundo tiempo en el duelo que las Águilas vencieron 2-1 al Sao Paulo de Brasil en la Florida Cup, torneo sin carácter oficial que sirve para que los equipos mantengan ritmo de cara a la segunda parte de la temporada.

Fabián no tenía actividad con su club desde hace casi cuatro meses, pues su técnico, el austriaco Adi Hütter, lo tiene borrado del equipo.

Desde verano del año pasado el ex jugador de Chivas estaba enterado que su entrenador no lo quería más en Frankfurt, así que abrió sus posibilidades a probar suerte en otro lado.

Parecía que todo estaba cerrado con el Fenerbahce e incluso Fabián llegó a Turquía y posó para las fotos con una bufanda del club, pero al final la negociación se cayó y el mundialista tricolor tuvo que regresar a Alemania.

El otro mexicano del Eintracht, Carlos Salcedo, también tuvo minutos en el Al Lang Stadium.

El Frankfurt enfrentará al Flamengo este sábado antes de regresar a la actividad en la Bundesliga, donde marcha en el sexto lugar.