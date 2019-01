Google Maps te ayuda a encontrar dónde hay gasolina

Ante la escasez de combustible en la Ciudad de México y otros estados del país, la plataforma de geolocalización Google Maps activó una función que te permitirá averiguar fácilmente las estaciones de servicio más cercana que están bien abastecidas y cuáles no.

Los usuarios únicamente tienen que ingresar a la aplicación y escribir la pregunta “¿Dónde hay gasolina?” para que el mapa de la plataforma muestre la ubicación, horarios de servicio, teléfonos y dirección de las gasolineras disponibles.

También puedes preguntar “¿Dónde no hay gasolina?” para saber la ubicación de las estaciones que probablemente no cuenten con suficiente abastecimiento, aunque esto no parece ser una opción tan útil como la anterior.

¿Qué te parece está nueva función? Cuéntanos si te ha funcionado a través de las redes de SDPnoticias en Twitter y Facebook.

Fuente: SDP noticias