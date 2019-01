Confía gobernadora se mantenga abasto de gasolina

Carmen Chávez Mada

En Sonora no hay desabasto de gasolina y se espera que no exista escasez del carburante, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al considerar que este tema es muy preocupante para el país.

Explicó que la mañana de este miércoles tuvo conocimiento de dos estaciones que presentaron retraso en el suministro de combustible, pero fue una situación que se solucionó rápidamente, con lo que se descarta, hasta el momento, haya una situación de desabasto.

“Tengo información encontrada, pero ahorita, en este momento, en éste, porque hace rato era otro, no hay desabasto, hace unas horas había en dos, ahorita ya no, era una cuestión de que no había llegado el combustible, pero ya está, esperamos que en Sonora no suceda”, aseveró.

Se espera que en Sonora no se tenga el problema y lo que se observa en la Ciudad de México no se propague en todo el país, abundó la gobernadora del estado al subrayar que se requiere apoyo en la entidad para evitar el desbasto.

Posible visita de titular de Sader

Por otra parte, la gobernadora de Sonora dijo que de acuerdo a información que le proporcionaron, el próximo viernes estará en Ciudad Obregón, Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), antes la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Para los apoyos en el tema de los cultivos se deben ver de forma personal con el secretario, porque cambiaron las reglas y todavía no se sabe cómo se manejarán, argumentó.

“Muchas de las hectáreas dañadas por el frío están cubiertas por las aseguradoras, pero aquí el tema importante es qué pasará con la gente que se quedará sin empleo, porque no habrá nada que cosecha”, comentó Pavlovich Arellano.

Es necesario que lo asegurado se pague, para que nuevamente se reinvierta en el campo, “lo que más nos preocupa es el empleo porque no habrá cosecha, esa es la parte más toral”, recalcó.

Recursos para Sonora

Asimismo, anticipó que la próxima semana, la mandataria estatal se reunirá con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, a fin de gestionar más recursos para Sonora.

“Tengo que ir a pedir, a luchar, no me puedo quedar callada, tenemos mil 490 millones de pesos menos, muchos de los estados también, entiendo que hay prioridades, pero hay temas importantes y yo creo que van a salir adelante”, argumentó.

Se tiene el compromiso del Presidente de México de terminar obras importantes como el hospital, la presa de pilares y la Cuatro Carriles, apuntó.