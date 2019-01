Club de fans postula a Luisito Comunica ¡para gobernador de Puebla!

Luis Arturo Villar Sudek es uno de los 18 postulados para competir por la gubernatura interina en Puebla. Si no sabes quién Luis Arturo, probablemente lo conozcas como el youtuber Luisito Comunica.

Su club de fans, Club de Fans del Rey Palomo, inscribió a uno de los youtuber más famosos en México para contender por la gubernatura mientras se convoca a elecciones extraordinarias, luego de la muerte de la mandataria Martha Érika Alonso.

Sin embargo, el youtuber que hace videos sobre viajes por el mundo no podrá ser considerado porque tiene 27 años; uno de los requisitos es ser mayor de 30 años.

De acuerdo con la Constitución estatal los requisitos para poder ser gobernador interino se debe ser elegido por el Congreso, ser mexicano de nacimiento, ser ciudadano en pleno goce de derechos, tener más de 30 años, no ser funcionario en activo ni ministro de algún culto religioso.

Hasta el pasado 8 de enero los inscritos eran 12 personas ante el Congreso de Puebla, perfiles que serán analizados por los diputados para ver si tienen posibilidades de hacerse del cargo.

“Los integrantes de la LX Legislatura deberán ser muy cuidadosos al mencionar nombres para no generar incertidumbre entre los interesados ni caer en el terreno de la especulación y la irresponsabilidad”, indicó la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Entre los aspirantes se encuentran Norberto Amaya Aquino, coordinador nacional de la asociación Proyecto Nacional Ciudadano (PNC); José Hipólito Sánchez Hernández y María Isabel Lugo Chávez.

El ex candidato a la gubernatura Abraham Quiroz Palacios; la ex candidata al municipio de Puebla, Ana Paola Migoya Velázquez; el ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), José Marún Doger y Corte y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Sánchez Sánchez,

Además del ex magistrado, Guillermo Pacheco Pulido; el ex alcalde de Puebla, Gabriel María Hinojosa Rivero; la regidora del ayuntamiento, María Rosa Márquez Cabrera. Los ex aspirantes a candidatos independientes al gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, Ricardo Villa Escalera, Humberto Morales Moreno, Marcia Luz García Fernández de Lara García y Felipe Soriano Sánchez.

Luis Arturo Villar Sudek es egresado de la licenciatura de Comunicación por la BUAP y de acuerdo con el portal Fandom ha participado en comerciales, lo estafaron en Marruecos y lo detuvieron las autoridades migratorias en Bangladesh. No tiene experiencia en la política.

El joven con más de 20 millones de suscriptores en YouTube pidió en su cuenta de Twitter que voten por él para la elección interina. Aunque no serán los ciudadanos quienes elijan este cargo.

Ya sabes el final de está historia.

Fuente: SDP noticias