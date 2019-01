Tatiana cantará reguetón para niños

Mientras que algunos cantantes se empeñan en no grabar reguetón ya que consideran es música cargada de contenido inapropiado, Tatiana está dispuesta a hacerlo -a su manera-.

La Reina de los Niños dijo no estar en contra de la música urbana y tampoco en que esta sea escuchada por niños siempre y cuando las letras sean apropiadas para su edad.

“Es un poco triste ver que los papás no dediquen tiempo para buscar música de acuerdo a la edad de sus hijos. Yo me he dado a la tarea de que si les gusta el reggaetón, se los voy a dar pero para niños”.

Entonces hago ‘El chango marango’, ‘El baile de la ranita’ y ‘El rap del perico’. En mi próximo disco habrá una canción nueva porque lo urbano es música muy pegajosa que te llama a bailar. Lo importante son las letras, se trata de tener una infancia inocente y feliz”, declaró a Notimex.

Su nuevo disco será grabado en febrero, este incluirá duetos con Edwin Luna y La Trakalosa, Yuri, Lucero, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Priscila, Grupo Pesado y La Leyenda.

Los temas serán inéditos.

Por otra parte, en los próximos días, Tatiana ofrecerá conciertos en Tampico, Reynosa, Matamoros y Los Mochis. El 31 de marzo se presentará en un Festival de Primavera en la Arena Ciudad de México y el 28 de abril en la Arena Monterrey.

