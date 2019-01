Y la PGR “no da color” sobre huachicoleros

Y la PGR “no da color” sobre huachicoleros…Con todo y que es el tema de moda o del momento, pero el que nomás no ha informado de posibles acciones contra los huachicole$ en Sonora o de los que roban gasolinas, es el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pável Núñez Moreno, cuando menos para “refritear” el reporte que acaba de ventilar Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Porque de acuerdo a los datos destapados por esa paraestatal, en cuanto a las tomas clandestinas que han detectado en la Entidad, han de saber que en los dos últimos años por estos lares han descubierto 264 casos de huachicoleros y cuya principal vía de extracción ilegal ha sido el poliducto de Guaymas-Obregón, derivado de lo cual han detenido a 40 personas por esos atracos gasolineros. De ese pelo.

Pues en base a esas estadísticas publicadas por PEMEX, estilan que en el 2017 detectaron 167 de esas “ordeñas” de esos ductos, mientras que entre enero y octubre 2018 la cifra llegó a las 97, de ahí que al final terminaron por incrementarse, lo que exhibe que así habían ido a la alza esas raterías en despoblado y que por eso se están atacando con todo el poder del Estado o el nuevo gobierno federal. ¡Ñácas!

Casi por nada es que trascendiera que producto de esa estrategia emprendida por la administración del “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, a nivel central ya han detenido a varios funcionarios de esa instancia petrolera, en tanto que en lo local desde el pasado “San Lunes”, tanto la Secretaría de Marina y el Ejército tomaron el control de las terminales de PEMEX de la zona guaymense y de Hermosillo, como parte de un plan nacional para contrarrestar esa robadera que ya se daba desde lo oficial. ¡Pácatelas!

Sin embargo y mientras que ya se ha formado un frente contra esas raterías de combustibles, lo que es Núñez Moreno hasta la fecha no ha dicho ni media palabra, tocante a lo que están haciendo desde la PGR para reforzar las indagaciones, aún y cuando es a los que directamente les toca combatir esa ilegalidad, cuando en teoría es de lo que debería encabezar esas acciones preventivas. ¿Qué no?

Eso tal como desde ya lo están haciendo los integrantes de la Cuarta Región Naval, así como la militar, luego de que en las latitudes porteñas y hermosillense se han dado a la tarea de supervisar y revisar las entradas y salidas de las pipas encargadas del programa de distribución, precisamente para evitar que desde el interior sigan sustrayendo esos hidrocarburos, con lo que fomentaban la venta “pirata”.

Al no descartarse que al igual como se pusiera al descubierto en las oficinas de PEMEX, el que por aquí también hubiera vividores públicos o directivos que pudieran estar coludidos en esa atracadera y no solamente los de afuera, que es lo que también se requeriría investigar, a partir del sentir popular que hay, de que no se cree que nunca se hayan dado cuenta de esas desaviadas o fugas, que mínimo $olapaban.

Les llegó “la ruina” a dueños de camiones…A los que está visto que ya les llegó la ruina y es por lo que están dando señales de vida, al manifestarse por segundo día consecutivo ante Palacio de Gobierno, es a los concesionarios de las requisadas empresas camioneras de Sictuhsa y Red, a fin de exigir que les paguen y los reincorporen a la operatividad en la prestación del servicio. ¿Cómo la ven?

Toda vez que a tres meses de que el Gobierno del Estado las requisara el pasado 8 de octubre del 2018, al quitarles el control de esa prestación transporteril, por como prácticamente tocaran fondo, ante la deficiente operación con que manejaran esa actividad, porque al final ni siquiera alcanzaban a pagarles las prestaciones a los choferes, resulta que ahora están presionando para que “le$ tiren con algo. ¡Tómala!

O séase que así consideran que está el descaro de esos camioneros o dueños de las concesiones, en su mayoría adheridos a la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo (Sictuhsa), si se toma en cuenta que todavía están en el proceso de reconstrucción de ese sistema, a través de la dirección del Transporte, de la que es titular Carlos Morales Buelna. ¡Vóitelas!

A es grado ahora están tratando de hacerse las víctimas, para demandar que les repartan una parte de lo que actualmente se capta, después de que antes “bajita la mano” les asignaban hasta $38 mil pesos mensuales por cabeza y sin hacer nada o por sólo tener los derechos de esas concesionadas, de ahí el porque fueran a menos los camiones que mantenían circulando, al quedar 200 de los más de 360.

Incluso hasta están dándose el lujo de hacer algo que antes no hicieron, por únicamente haberse mantenido estirando la mano o cobrando, como es el proponer nuevos esquemas para operar, como sería creando pequeñas empresas en cada una de las 19 rutas que existen en la ciudad, aunque lo que hace pensar que ya llevan chanfle sus protestas, es que se estén asesorando con los diputados de Morena.

Atiende Federación gestiones de la “Gober”…Ahora sí que por encima de los dichos, los que en la práctica o realidad sí que quedaron muy “frío$”, son los agricultores del Valle del Yaqui y Mayo, a raíz de las “heladas” o bajas temperaturas que se presentaran a finales de diciembre de 2018 y principios del 2019, al sufrir millonarias pérdidas en sus cultivos, de ahí que hoy por hoy enfrenten una crisis. ¡Ups!

Razón por la cual es que la propia gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, encabezara una reunión con los representantes de ese sector productivo y las diferentes dependencias de los tres niveles gubernamentales, con la intención de hacer una evaluación de las afectaciones en esas regiones del Sur, en aras de poner en marcha estrategias de apoyo para el campo, ante esa calamidad climática. ¡Órale!

De ahí que Claudia adelantara, que de entrada enviarían una solicitud de Declaratoria de Zona de Desastre ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por cuando menos haberse afectado o “helado” unas 11 mil hectáreas, con daños económicos calculados en $984 millones de pesos, en siembras como las de maíz, papa, fríjol, calabaza y tomatillo, entre otras. En esos términos.

Más menos así están esos estragos causados por el “fríllazo”, de ahí que entre otras alternativas lo que se busca es que los que estén asegurados tengan una indemnización inmediata, para que puedan restablecer un nuevo cultivo, así como el que se apruebe la emergencia para que accedan a programas de respaldo, por ser una catástrofe que le pega a la economía en general, pero sobre todo a la del área rural. ¡Glúp!

Ya que si bien sucede que esos agrotitanes pierden, a los que les va “píor” es a los miles de jornaleros, por ser los que directamente se quedan sin chamba, porque los primeros de alguna manera se recuperan con las aseguranzas que les liquidan, pero los segundos “se quedan volteando pa´ todos lados”, al ya no tener asegurado ni el sustento diario, aunado a que sube el precio de esos productos alimenticios agrícolas.

Pero tan siguen tiendo una pronta respuesta las gestiones de la “Gober” ante la Federación, que afloró que éste “juebebes” vendrá el secretario de Agricultura en el País, Víctor Villalobos Arámbula, para de primera mano checar esos territorios siniestrados y proceder a su remediación. Así la esperanza.

Cubre mucho terreno funcionario municipal…Con todo y que ya no es algo de sorprender, por el perfil de servicio que se le conoce, pero el que sí que está cubriendo mucho terreno a la hora de cumplir con su función, es el director de Servicios Públicos Municipales, Norberto Barraza Almazán, y para prueba está la campaña de saneamiento de chatarras vehiculares que ahora se traen. ¡Qué tal!

Y es que contrario al pasado, resulta y resalta que Barraza Almazán y compañía por fin le están entrando “de a devis” a la eterna problemática de los carros abandonados en la vía pública, pero sobre todo a los que son manejados por toda clase de talleres, sean mecánicos o de carrocería, así como empresas en general, que usan las aceras y banquetas como si fueran sus parqueaderos particulares. De ese tamaño.

No en balde es que esa acertada medida esté siendo aplaudida por las mayorías, como es la de despejar esa vialidades de las que se apropian los regenteadores de esos negocios, que generalmente funcionan en casas, de ahí que ni con permisos de uso de suelo cuentan, que es por lo no posean las instalaciones adecuadas y terminan estacionando los vehículos que reparan en las rúas, en perjuicio de los vecinos.

Ante lo que concluyen que así está el nuevo acierto de Noberto, por estar “agarrando el toro por los cuernos” o un problemón que era muy añejo y que ocasionaba toda clase de conflictos viales, de inseguridad y vecinales, por como los propietarios de esos tallercitos “hechizos” se niegan a quitar esas unidades, de ahí el porque ya estén siendo apercibidos o de lo contrario serán “levantados”. ¡Palos!

Así está el exhorto que le están haciendo a los ciudadanos que resulten afectados por esas invasiones en las partes frontales de sus propiedades, para que no la piensen dos veces y las reporten al número 071 de quejas del municipio hermosillense, con la certeza de que en este trienio sí tendrán una respuesta positiva, no como ocurría tradicionalmente, en que simplemente los ignoraban o “escuchaban como oír llover”.

