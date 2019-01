Es Capital de las más inseguras del País

Es Capital de las más inseguras del País…Y se terminó de confirmar lo que ya no es ninguna novedad, como es que Hermosillo se ha convertido en una de las ciudades más violentas de México, como se pusiera de manifiesto a partir de un informe ventilado por la Secretaría de Seguridad Pública a cargo del bavispeño, Alfonso Durazo, como parte del diagnóstico que llevan a cabo. De ese pelo.

Toda vez que en base a un monitoreo que están haciendo, ya detectaron 155 “focos rojos” en el País, uno de ellos en esta por algo cada vez más insegura “Capirucha”, como consecuencia de los altos índices de inseguridad que registran en sus territorios, y para prueba está el que solamente aquí en lo que va del 2019 ya se han registrado siete muerte con signos de violencia, es decir, a razón de una diaria.

Y es que en ese lista negra se encuentran 20 capitales, así como varias de las principales localidades de la República mexicana como Guadalajara, Toluca, Cuernavaca, Chihuahua y Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, La Paz, Culiacán, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, Xalapa, Colima, Pachuca, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, y Villahermosa, entre otras. ¡Tómala!

Por lo que así está “la quemada” nacional que “le están pegando” a la alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas, por esas muertes ya no ser hechos aislados, como acostumbran a justificarlas, sino más bien cosa de todos los días, aunque conociendo el como siempre “respinga”, ya nomás faltará y que salga con que se trata de un posible “fuego amigo” de Durazo Montaño, por estarla incluyendo en esa exhibida.

Ya que por más que han intentado “tapar el sol con un dedo”, ante tantos sucesos violentos, la verdad que “Hermofrío” ya va que vuela para estar como en Obregón, donde la vida ya no vale nada, como dice la canción, al punto de que está catalogada como la ciudad 31 más violenta del mundo y la 9 en tierras mexicanas, y sin que se vea que hagan nada para bajarle a esa sangrienta escalada. ¡Pácatelas!

Con lo que está de más el apuntillar que el rubro de la seguridad ha seguido siendo uno de los “talones de Aquiles” de la incipiente gestión municipal de Célida Teresa, y sin que se perciba el por dónde puedan mejorar, por como hasta ahora se ha visto una ausencia, en cuanto a la presencia de la Policía Municipal, de la que es Comisario General, Luis Alberto Campa Lastra ¿o Lastre? Así la incompetencia.

Es por eso que quién sabe que más tendrá que pasar, para que haya un verdadero cierre de filas entre las diferentes instancias policiales, porque aunque lo han prometido, pero esos acontecimientos de alto impacto demuestran todo lo contrario, con el consabido riesgo para la población, por como ha quedado entre el fuego cruzado, como recién ocurriera en Magdalena, donde muriera un ciudadano. ¡Palos!

Ya hay un atraso de gasolina en Sonora…Tal como se veía venir, lo que es en Sonora ya se están sintiendo los primeros efectos del combate contra los huachicolero$ o rateros de gasolinas, en perjuicio de Petróleos Mexicano (PEMEX), mismo que ha emprendido el nuevo gobierno federal, eso por el retraso en las entregas que se ha presentando en algunas gasolineras de diferentes municipios. ¡Zaz!

Porque aún y cuando el representante estatal de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Luis Muñoz Santini, ha pretendido minimizar esa consecuencia inicial, al salir con que hasta hoy sólo ha sido una tardanza, pero no un desabasto, como el que ya se ha presentado en alrededor de una decena de Entidades de la zona Centro, lo cierto es que esa deficiencia únicamente pudiera ser el inicio.

Eso al manejar que estiman que en unos diez días más podría volver a normalizarse la distribución del combustible, a fin de garantizar el abastecimiento requerido por los sonorenses, que es de 140 millones de litros mensuales, que ciertamente que es algo que todavía está por verse, por de a cómo han seguido llegando al fondo de esa ilegalidad, que era fomentada por los propios funcionarios de PEMEX. ¡Ñácas!

Y para quienes les queden dudas de que ahora sí están actuando con todo, en torno a ese robo que antes encubrían desde las mismas instancias gubernamentales, ahí está el dato que ayer ventilara el “Presi”, Andrés Manuel López Obrador, de que incluso están investigando al general, Eduardo León Trauwitz, que era el ex encargado de Seguridad de esa paraestatal, pero a la vez uno de los principales ladrones.

A ese extremo es que llegara la “robatinga” de hidrocarburos, ya que a León Trauwitz se le identifica como uno de los colaboradores más cercanos del ex Mandatario de la Nación, Enrique Peña Nieto, de ahí el porque lo pusieran a cuidar los ductos, en aras de evitar esa “ordeña” de gasolina, con lo que a la postre resultó “píor” el remedio que la enfermedad, por haber sido como la iglesia en manos de Luthero. ¡Glúp!

“Pinta su raya” empresario Ricardo Mazón…Quien acaba de soltar una declaración que dará de mucho de que hablar, en su comparecencia de ayer ante Columnistas Políticos, es el reconocido empresario por propios y extraños, Ricardo Mazón Lizárraga, al adelantar que por un tiempo dejará de participar en política, para enfocarse “al cien” a la actividad empresarial. ¡Órale!

Pues partiendo de que se dice que en polaca no hay casualidades, sí que esa postura de Mazón Lizárraga equivale a que “está pintando su raya”, tocante a su actuar en la grilla y lo que tenga que ver con la función pública, si se analiza que por años se le ha identificado como un operador polaco, ya que en su momento ha sido el factor que ha impulsado a varios candidatos que se han convertido en gobernadores.

Sin embargo lo que es el también conocido como “El Ricky” Mazón, ahora sí que puso sobre la mesa de esa agrupación de periodistas las razones por las que temporalmente se alejaría de las lides políticas, según esto para darle paso a nuevos cuadros y caras, a pesar de que se le cataloga como una leyenda viviente en esos menesteres, por como se le adjudica que ha palomeado y quitado a candidateables.

No obstante y que ponderara, que después de hacer una autorreflexión, es que consideró que era la hora de hacer un alto en esas cuestiones políticas y más después del pasado proceso electoral, en el que los ciudadanos expresaran un hartazgo en las urnas, al ahora apostarle a un cambio total con la llegada de los de Morena, abanderados por Manuel López Obrador, pero sin que a muchos ni siquiera los conocieran.

En esos términos está el deslinde de la principal figura del clan de los Mazón y ustedes dirán si no, por entre otras cosas ser compadre de tres ex gobernantes estatales, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, Eduardo Bours y Armando Biebrich Torres, de ahí el porque señalara, que estas fechas todavía se las siguen cargando todas, es decir, no únicamente las buenas, sino también las malas. Así el dato.

No en balde es que entre otras cosas aclarara, que para nada está siendo del promotor de Ernesto “El Pato” De Lucas, para asumir la dirigencia del PRI estatal, en lugar de Gilberto Gutiérrez Sánchez, que se habla de que hoy pudiera renunciar, de ahí que de cara a la venideras elecciones por el estilo se declarara fuera de cualquier participación, pero precisando que eso no significará que entrará en un retiro.

Sigue viento en popa famosa Megarregión…La que vaya que está asegurando la continuidad de las buenas relaciones con el vecino Estado de Arizona, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y para muestra está el que acaba de acudir como invitada especial a Phoenix, para lo que fuera la toma de protesta del segundo periodo de su homólogo de esa Entidad gabacha, Doug Ducey. De ese vuelo.

Casi por nada es que Pavlovich ponderara, que con esa repetición en el cargo de Ducey se garantiza el fortalecimiento de la alianza que han impulsado entre Sonora y esa zona arizonense, cuyo distintivo hasta hoy de ese esfuerzo binacional es la ya muy famosa Megarregión, con la que se han vendido ante el mundo como uno solo, generando grandes beneficios para los habitantes de ambos lados. ¡Qué tal!

De ahí que Claudia destacara, que esa unión que hace la fuerza, es la que han estado intentando mostrar como lo más importante, bajo la base de que las fronteras son mentales, razón por la cual es que el plan sea el de resaltar las cosas que tienen en común, como lo denota el que han trabajado en conjunto en temas como el de educación, seguridad y salud, así como del sector empresarial y educativo, entre otros.

En tanto que Doug reconoció que en los últimos años han promovido esa coordinación apoyada en la confianza y el respeto mutuo, lo que explica el porque hoy en día ya son algo más que vecinos de la región sonorense, como lo dijera, al ratificar que ya son socios, y que es una sociedad que va encaminada a un mayor crecimiento y prosperidad, que es a lo que le continuarán apostando. ¿Cómo la ven?

Por cierto que ayer la “Gober” hizo realidad la primera “Uni” Virtual, al poner en marcha la plataforma digital Universidad Sonora 3.0, que permitirá a estudiantes sonorenses acceder a educación superior en línea, vía la Universidad Estatal de Sonora, misma que empezará a operar a partir del 11 del presente mes de enero, con lo que le dio cumplimiento al compromiso 77, de los 100 que asumiera en campaña.

