Reducen nóminas en las Grandes Ligas

El gasto en las nóminas de las Grandes Ligas se redujo la temporada pasada por primera vez desde el 2010, una disminución de 18 millones de dólares atribuible a las suspensiones por drogas y violencia doméstica y a un pelotero que se retiró en mitad de temporada.

Aun así, incluso un año con nóminas planas es inusual para las Ligas Mayores. Las únicas caídas anteriores desde el 2002 fueron de tres millones de dólares en el 2010 y de 32 millones en el 2004.

Los equipos se combinaron para gastar cuatro mil 227 millones de dólares de nómina total de Grandes Ligas el año pasado, según las cifras finales compiladas por la oficina del comisionado.

La disminución siguió a camada débil de agentes libres fuera de temporada que no logró aumentar el promedio.

El segunda base de Seattle, Robinson Canó, perdió alrededor de 11.7 millones de dólares y el receptor de los Medias Blancas de Chicago, Welington Castillo, unos 3.5 millones tras dar positivo en pruebas de drogas.

La suspensión por violencia doméstica del cerrador mexicano Roberto Osuna le costó aproximadamente 2.1 millones de dólares, y el jardinero de Baltimore Colby Rasmus prefirió no cobrar 1.5 millones en lugar de tratar de regresar de una lesión en la cadera.

El campeón de la Serie Mundial, Medias Rojas de Boston, tuvo la nómina más alta por primera vez desde que la era de la agencia libre comenzó en 1976 con 230 millones de dólares.

Sólo cinco de los 10 equipos que más gastaron llegaron a los playoffs. San Francisco, Washington Angelinos, San Luis y Seattle no pudieron alcanzar la postemporada, mientras que sí llegaron Cachorros, Dodgers, Yanquis y Houston.

Tampa Bay tuvo la nómina más baja por primera vez desde el 2007.