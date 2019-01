Reanudan comparecencia de ex funcionarios

Dany Ortega

Este miércoles tocaba el turno a Luis Fernando Pérez Pumarino y a Juan Rodolfo Platt Chávez, ex titulares de Servicios Públicos y DIF Hermosillo, respectivamente

El próximo lunes 14 de enero concluirán las comparecencias por parte de la Comisión Especial Plural Entrega-Recepción, en las cuales se han citado a ocho de un total de 12 ex directores de las dependencias municipales de la administración 2015-2018 en donde se encontraron anomalías, informó Guadalupe Mendívil Corral.

La presidenta de la Comisión señaló que las últimas cuatro citas están programadas para el viernes 11 y lunes 14 de enero.

Indicó que este miércoles se reanudaron las comparecencias, luego del período vacacional de fin de año, por lo que les tocaba el turno a los ex funcionarios Luis Fernando Pérez Pumarino y Juan Rodolfo Platt Chávez, ex titulares de Servicios Públicos y DIF Hermosillo, respectivamente.

Sin embargo, ambos enviaron minutos antes de iniciar la sesión el mismo escrito que presentaron en su momento los ex directores de Salud Pública, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Alumbrado Público y Promotora Inmobiliaria, en donde argumentan que el gobierno a cargo de Célida López Cárdenas debió citarlos entre el 17 de octubre y 7 de noviembre.

“Hemos notado que en otras administraciones nunca han comparecido, pero aun así enviaremos la glosa de los ex directores, ya que eso no implica que Contraloría no pueda citar a más ex funcionarios después de llevar a cabo la auditoria correspondiente en cada dependencia”, puntualizó.