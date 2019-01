Obtienen “Roma” siete nominaciones en los premios BAFTA 2019

“La favorita” es la cinta con más nominaciones en los galardones que se llevarán a cabo este jueves en Londres

Este 10 de enero se llevará a cabo la 72 edición de los Premios de Cine de la Academia Británica (BAFTA).

La organización reveló ayer mismo la lista de nominados en las diferentes categorías de galardones.

La cinta “The Favourite” –que habla sobre la reina Ana de Inglaterra en el siglo XVIII– es la que figura más en el listado, con 12 nominaciones.

Sin embargo, “Roma” no se quedó atrás, el filme dirigido por Alfonso Cuarón recibió siete nominaciones: mejor película, mejor película de habla no inglesa, mejor director, guión original, cinematografía, edición y diseño de producción.

“Bohemian Rhapsody”, “First Man” y “Nace una estrella” también obtuvieron siete nominaciones.

“Vice” cuenta con seis, “BlacKkKlansman” cinco, “Cold War” y “Green Book” cuatro, “Can You ever Forgive Me?”, “Mary Queen of Scots” y “Stan and Ollie” tres.