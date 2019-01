Jamie Lee Curtis crítica descarada promoción de Fiji en los Globos de Oro

Mientras unos están obsesionados con Kelleth Cuthbert, la edecán que sostenía la bandeja con botellas de agua Fiji durante la alfombra roja de los Globos de Oro y que “mágicamente” robó cámara a muchas estrellas, Jamie Lee Curtis no está nada contenta y ya lanzó su crítica.

La actriz publicó su foto estropeada por “la chica Fiji” para explicar que ella no colaboró con la promoción.

“Entonces, mi esposo, que no ve muchos sitios de noticias de negocios de espectáculos, acaba de mencionar que estaba en el Sitio web de la CNN. Me alejé específicamente de las promociones descaradas de Fiji y Moet, donde las mujeres jóvenes con sus bandejas llenas con sus productos estaban cerca de una cámara designada”.

“Sabía por qué había un fotógrafo en esa posición y me alejé cuando dije en voz alta que no quería hacer publicidad para ninguno de los dos. Claramente, este ángulo muestra que me moví cuando ella estaba detrás de mí y, sin embargo, desde el lado todavía sucede. Los patrocinadores de los eventos deben obtener el permiso de las personas cuando logran que tomen una foto al lado de los productos”.

Fuente: SDP noticias