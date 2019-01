Desabasto de gasolina es un problema real en el centro del país

Les guste o no, quieran reconocerlo o no, son varios estados del centro del país que tienen desabasto de gasolina y ojalá que esta problemática, por las razones que usted guste, reales o creadas a exprofeso, no se generalicen en el país, porque entonces sí, no solo faltaría el combustible, sino productos de primera necesidad.

En Sonora tenemos la ventaja de que a través de barcos, que llegan a Guaymas, se puede abastecer a la entidad ¿pero qué pasará con los productos que vienen del centro y sur del país, cuyos camiones no pueden llegar por falta de combustible?

Los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, se molestan porque se cuestionan no solo esta sino otras estrategias del mandatario, que evidencian la falta de capacidad para atender problemáticas, y consideran que es atacado, cuando no es así, solo se señala precisamente el error en que incurre y que lamentablemente nos afecta a muchos.

Y algo que debe tener muy presente el presidente, es precisamente que es el primer mandatario del país, que ya no está en campaña y que tiene que tomar decisiones y no pasarse el tiempo echándole culpas a quien lo antecedió, eso sí, sin aplicar sanciones, haciéndose el buena gente, aunque en mi pueblo le dicen de otra forma.

Cierto, ha pasado apenas un mes desde que López Obrador asumió el cargo y mire el desastre que trae, dirían algunos, pero está más que a tiempo de enderezar el rumbo, de establecer estrategias, de fijar el camino a seguir, porque de lo contrario, quién sabe y dónde pararemos como país.

Sabemos que el robo de combustible se incrementó en los últimos años en estados del centro del país y poco a poco se extendió, pero justamente en esas entidades donde inició el problema, existe un desorden social en donde no se puede ni transitar sin pagar derecho de piso y de paso a los miembros de la delincuencia organizada.

Es decir, el robo de combustible o huachicoleo, como le dicen, no solo es un problema de corrupción al interior de Pemex, sino que es una problemática resultado del entorno en que se encuentran esas entidades en donde impera la ley del más fuerte y la autoridad es un cero a la izquierda, esto es, no cuenta.

Aquí en Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich confió en que el abasto del combustible se mantendrá, aunque de acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, hubo unos establecimientos que brevemente quedaron sin el carburante, pero de inmediato se solucionó y no porque no hubiera sino porque tuvieron problemas de distribución.

Salen bajo fianza dos cómplices de Padrés, de él no se sabe nadaa

Con la novedad de que ya salieron del penal federal de Morelos, Mario Humberto Aguirre Ibarra y Mario Ramón Olivarría Mendoza, quienes son señalados como cómplices del exgobernador Guillermo Padres Elías.

Cabe señalar que ambos personajes, están en proceso y son señalados como “lavadores” de dinero de Padrés, y el hecho de que hayan obtenido su libertad, no es porque hayan sido exonerados, sino que cubrieron el importe de las fianzas fijadas y además, deberán acudir a firmar cada 15 días, no podrán salir del país y deberán portar un brazalete electrónico.

En cuanto a Padrés Elías, luego de que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartara el estatus de “preso político” al ex mandatario, como él pretendía que se le calificara, desconocemos si buscará otro “patrocinador” para pagar la fianza fijada y poder salir en libertad en las mismas condiciones que sus presuntos cómplices… Veremos…

Regresa Ernesto de Lucas a dirigencia del PRI Sonora

Pues tal y como lo adelantábamos en nuestra entrega anterior, se cumplieron los pronósticos y Ernesto de Lucas asumió la dirigencia interina del PRI estatal, cargo que ya desempeñó hace algunos años, aunque las condiciones actuales son distintas.

Gilberto Gutiérrez Sánchez dejó el cargo y aunque políticamente le agradecieron su desempeño, lo cierto es que es de los dirigentes que peores resultados ha tenido en una elección y que su trabajo fue bastante gris, por decir lo menos… Veremos que trae Ernesto de Lucas, que hay que reconocerle es un joven con bastante visión.

